Личный пример и правильная упаковка

Греко-римская борьба 15 февраля 2019 15:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Поздеев Артем

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал о том, как спорт может стать нормой жизни на пленарной сессии форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+" в Сочи.

Исключить праздность

- Заниматься спортом или нет - это вопрос мировоззрения, поэтому важно сформировать эту потребность на уровне семьи. Исключить праздность с малых лет, когда задается ритм жизни человека. Предоставить ребенку организованный, насыщенный физкультурой досуг, чтобы затем его не переучивать и не объяснять, зачем надо встать с дивана и сделать зарядку. И, конечно, на каждом жизненном этапе важен личный пример. Если вы родитель, то спросите себя, когда вы в последний раз продолжительно гуляли с ребёнком без сигареты и прочих отягчающих, сопровождая интересной беседой? А если говорить о спортсменах, то все, кто прошёл сложное состояние нахождения на обозрении на пьедестале, обязаны тем людям, которые имели причастность к нашим победам. И это должно быть непременной, очень важной подробностью в мировосприятии каждого тренера, учителя и особенно тех, кто обладает серьёзными титулами, потому что на тебя смотрят и тоже хотят быть такими же, - подчеркнул Александр Карелин.

Правильная упаковка

- Говоря о достижении 55% занимающихся спортом важно, чтобы не захлестнула именно погоня за статистикой, чтобы не повторить судьбу ГТО в советский период. Нужная правильная упаковка. Например, в прошлом году молодой деятельный глава Пермского края Максим Решетников поддержал проведение XX чемпионата мира среди ветеранов по греко-римской борьбе, задал все акценты. Конечно, было много шуток, что придётся использовать особо мощные пылесосы, чтобы собирать песок с ковра. Но это лучшая пропаганда показать, что в 60 лет можно быть звонким, лучшая агитация для их сверстников. А для молодёжи в рамках турнира в Перми высадился тогда десант олимпийских победителей почти по десяти видам спорта, который провёл профильные мастер-классы, встречи со школьниками, студентами. Была проведена адресная работа с различными группами населения с продуманной под каждую из них упаковкой. Результат - изменения в статистике занимающихся не только по борьбе, но и баскетболу, гандболу, тяжелой атлетике, другим видам спорта - рассказал Александр Карелин.

Осознание выгоды

- До пленарного заседания была профильная сессия о том как привести в спорт работающего человека. Хочу поблагодарить Фонд Росконгресс за хорошую возможность для поиска необходимых аргументов для всех вовлеченных сторон на площадке экономического форума. Потому что занятия спортом - это экономика, пусть и не всегда есть алгоритмы, чтобы математически посчитать выгоду. Важно, чтобы каждый участник процесса понимал, что это выгодно. Мужчина встав с дивана и сделав 50 приседаний и отжиманий, инвестирует в своё тело, насыщает мозг кислородом, получает больше шансов нравиться девушкам, быть конкурентнее в своей деятельности и меньше шансов стать пациентом. Тоже молодой и деятельный глава Удмуртии Александр Бречалов привёл убедительный пример, как небольшой грант на скандинавскую ходьбу, помог стабилизировать здоровье десяткам тысяч человек, что снизило нагрузку на бюджет на сумму, превосходящую размер гранта. "Трудовые резервы" подготовили проект спортивных клубов и уголков на предприятиях, преодолевая скепсис руководителей. Хотя и здесь выгода очевидна - спортивный человек лучше и быстрее выполнит свою работу, и это тоже экономика. Повторюсь - спорт это взаимовыгодно для всех структур жизнедеятельности человека. И здесь снова нужна правильная упаковка этого смысла, чтобы по-хорошему обрушить её на всех участников процесса, - считает Александр Карелин.

Дебютный форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+" прошёл в стартовый день Российского инвестиционного форума. Новые форум посвящен реализации национального проекта "Демография", в который включен федеральный проект "Спорт - норма жизни". Напомним, что одним из основных его целей является вовлечение в занятия спортом 55% граждан к 2024 году. Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.

Авторы фото: Александр Орешников и Григорий Аванян