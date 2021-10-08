Власов стал трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе

Россиянин Роман Власов завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограмм на чемпионате мира в норвежском Осло.

В решающей схватке Власов победил представителя Азербайджана Санана Сулейманова со счетом 2:1. Таким образом, Роман стал трехкратным чемпионом мира. Бронзовые награды получили иранец Мохаммадали Гераи и Роланд Шварц из Германии.

Напомним, что чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 9 октября. После того, как мировое первенство в 2020 году в результате пандемии COVID-19 не состоялся, было принято решение провести этот турнир в 2021-м через два месяца после окончания летних Олимпийских игр в Токио.