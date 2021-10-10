Сборная России по спортивной борьбе заняла четвертое место на чемпионате мира

Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по борьбе. Турнир проходил со 2 по 10 октября в Осло.

Сборная России завоевала 4 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Первое место заняла сборная Ирана (7-3-3), второе - американцы (5-5-5), третье - японцы (5-3-4).

Программа чемпионата мира по борьбе включала соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. Российские борцы вольного стиля завоевали семь медалей (3-1-4) и заняли первое место в командном зачете по очкам. В женской борьбе россиянки завоевали две бронзовые медали. В греко-римской борьбе российские спортсмены завоевали золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали и выиграли командные соревнования.

Следующий чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде, Сербия.