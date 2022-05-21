Мамиашвили заявил о готовности отпускать российских борцов в другие страны

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили высказался относительно того, что российские борцы могут выступать за другие страны.

Напомним, что Международная федерация спортивной борьбы отменила турниры, которые должны были пройти на территории России.

«Мы отпускали и сейчас отпускаем спортсменов выступать за другие страны из логики уважения к тем, кто много сделал, но уже в силу возраста или физических кондиций не может быть востребован в национальной сборной. Этим ребятам мы даем возможность продолжать свою карьеру», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Добавим, что 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в любых соревнованиях.