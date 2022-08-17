Олимпийский чемпион Муса Евлоев приостановил спортивную карьеру

Олимпийский чемпион-2020 Муса Евлоев приостановил спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Муса взял большую паузу, у него не все как нужно со здоровьем. Форму он поддерживает, тренируется, но у него есть сложности со спиной, с коленом. Понятно, что вы не найдете борца, у которого бы ничего не болело, но у Мусы ситуация непростая и пока что бороться он не готов», — приводит слова главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Добавим, что 29-летний Евлоев - олимпийский чемпион Токио-2020 в весе до 97 кг. Помимо этого, в его активе два золота чемпионата мира (Будапешт-2018, Нур-Султан-2019) и две медали высшей пробы на европейских первенствах (Бухарест-2019, Варшава-2021).