Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Олимпийский чемпион Муса Евлоев приостановил спортивную карьеру

Сообщается, что борец испытывает проблемы со здоровьем.
17 августа 2022 18:00
автор: Александр Бойченко

Олимпийский чемпион-2020 Муса Евлоев приостановил спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Муса взял большую паузу, у него не все как нужно со здоровьем. Форму он поддерживает, тренируется, но у него есть сложности со спиной, с коленом. Понятно, что вы не найдете борца, у которого бы ничего не болело, но у Мусы ситуация непростая и пока что бороться он не готов», — приводит слова главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Добавим, что 29-летний Евлоев - олимпийский чемпион Токио-2020 в весе до 97 кг. Помимо этого, в его активе два золота чемпионата мира (Будапешт-2018, Нур-Султан-2019) и две медали высшей пробы на европейских первенствах (Бухарест-2019, Варшава-2021).

источник: Федерация спортивной борьбы России
Это интересно:
Олимпийский чемпион Муса Евлоев приостановил спортивную карьеру
Сообщается, что борец испытывает проблемы со здоровьем.
17.08.2022 18:00
Греко-римская борьба
автор: Александр Бойченко
Мамиашвили заявил о готовности отпускать российских борцов в другие страны
В начале марта Международная федерация спортивной борьбы исключила российскую команду из турниров под своей эгидой.
21.05.2022 12:30
Греко-римская борьба
автор: Александр Поволоцкий
Мамиашвили вошел в состав бюро Объединенного мира борьбы, Лалович переизбран главой организацией
Глава Федерации спортивной борьбы России является членом бюро с 2014 года.
31.10.2021 16:57
Греко-римская борьба
автор: Александр Поволоцкий
Сборная России по спортивной борьбе заняла четвертое место на чемпионате мира
Первыми стали иранцы, которые завоевали в сумме 7 золотых медалей.
10.10.2021 22:12
Греко-римская борьба
автор: Александр Бойченко
Гедехаури завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Норвегии
Турнир завершится в воскресенье, 10 октября.
09.10.2021 22:06
Греко-римская борьба
автор: Александр Поволоцкий
Власов стал трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе
Мировое первенство проходит в норвежском Осло.
08.10.2021 21:59
Греко-римская борьба
Участники ВЭФ-2021 увидят золотую олимпийскую медаль борца Мусы Евлоева
Золотая медаль Олимпийских игр в Токио борца греко-римского стиля Мусы Евлоева будет одним из экспонатов павильона Министерства спорта на Восточном экономическом форуме, который пройдет 2-4 сентября во Владивостоке.
02.09.2021 01:18
Греко-римская борьба
Власов продолжить карьеру, чтобы выступить Олимпиаде-2024 в Париже
Россиянин завоевывал золото Игр в 2012 и 2016 годах.
22.06.2021 15:44
Греко-римская борьба
автор: Александр Поволоцкий
Башкирия презентует чемпионат мира по борьбе среди юниоров на ПМЭФ-2021
С 16 по 22 августа в Уфе пройдет чемпионат мира среди юниоров по греко-римской, женской и вольной борьбе, который впервые примет Россия.
02.06.2021 14:35
Греко-римская борьба
автор: Сергей Иванов
Заключительный сбор российских борцов перед Токио пройдет во Владивостоке
Летние Олимпийские игры должны состояться в столице Японии с 23 июля по 8 августа.
20.05.2021 14:14
Греко-римская борьба
автор: Евгений Лиманский
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика