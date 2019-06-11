Все подозреваемые в убийстве Чуева помещены в СИЗО

Чертановский суд Москвы арестовал шестерых человек по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщает «360°».
По два месяца в СИЗО проведут Фируз Сафаров, Мирзошавкат Туфалангов, Фаридун Сафаров, Рустам Амиров, Неъматжон Бобоев и Аловадинзод Михроччон.
7 июня Чуев заступился за девушку, к которой приставала группа мужчин. В итоге спортсмена избили и выкинули в пруд.
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