Все подозреваемые в убийстве Чуева помещены в СИЗО - Советский спорт
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11 июня 2019 00:51Греко-римская борьбаКоноплев Александр

Все подозреваемые в убийстве Чуева помещены в СИЗО

Шестеро мужчин будут ждать суда в СИЗО.

Чертановский суд Москвы арестовал шестерых человек по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщает «360°».

По два месяца в СИЗО проведут Фируз Сафаров, Мирзошавкат Туфалангов, Фаридун Сафаров, Рустам Амиров, Неъматжон Бобоев и Аловадинзод Михроччон.

7 июня Чуев заступился за девушку, к которой приставала группа мужчин. В итоге спортсмена избили и выкинули в пруд.

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