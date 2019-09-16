Евлоев стал чемпионом мира после отказа соперника Турнир проходит в Нурсултане.

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Россиянин Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг и получил путевку на Олимпийские игры-2020.

В финале 26-летний Евлоев должен был сразиться с действующим олимпийским чемпионом Артуром Алексаняном. Однако армянин отказался от поединка из-за травмы.

Ранее золото чемпионата мира выиграл Абуязид Манцигов (вес до 72 кг).