Сергей Емелин: Передо мной стояло два варианта — либо пить воду, либо дисквалификация Чемпион мира 2018 года в греко-римской борьбе Сергей Емелин рассказал о предвзятом отношении к российским борцам на международных играх.

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— Недавно прошли Всемирные военные игры. У нас в борьбе взвешивание утром. За день до процедуры, когда я сбрасывал лишний вес, чтобы попасть в категорию до 60 килограммов, ко мне пришёл допинг-контроль. Пришлось дополнительно пить воду, чтобы сходить в туалет, набрать минимум 90 граммов, и только после этого то, что я напил, необходимо было снова убрать, чтобы на взвешивании была моя категория.

— Если бы вы отказались от дополнительного прохождения, засчитали бы нарушение?

— Да, могли дисквалифицировать за отказ. Я вынужден был пойти на их условия. Когда пару килограммов убираешь, чтобы попасть в категорию, в организме просто-напросто не хватает воды, а они еще пришли сразу после тренировки, когда я вспотел и остался без дополнительной влаги. Мне нечем было элементарно сходить в туалет. Так что передо мной стояло два варианта: либо напивать, либо дисквалификация, - приводит слова Емелина News.ru.