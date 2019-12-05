Чемпион мира по борьбе Артем Сурков: Надеюсь, поедем на ОИ под российским флагом В WADA призвали отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Артем Сурков высказался о возможном отстранении России от участия в крупных международных турнирах.

«Мы состоим в антидопинговой системе АДАМС, всегда заполняем местонахождение, сотрудники приезжают несколько раз в год и домой, и на сборы, берут анализы и ни у кого ничего не находят, – приводит News.ru слова 26-летнего борца. – Я надеюсь, с российским спортом и борьбой, в частности, все будет хорошо, мы не пострадаем и спокойно поедем на Олимпиаду под российским флагом».

Напомним, на прошлой неделе комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), по итогам анализа данных, полученных в январе из Московской антидопинговой лаборатории, призвал исполком организации наказать Россию за манипуляции.

Исполкому WADA, который соберется 9 декабря в Париже, рекомендовано лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Добавим, что Сурков стал чемпионом мира в весовой категории до 67 кг в прошлом году на турнире в Будапеште, а в этом году завоевал серебро в Нур-Султане.