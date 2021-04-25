Борец греко-римского стиля Акиев выиграл для сборной России 12-ю золотую медаль на чемпионате Европы

На чемпионате Европы в Польше завершился турнир борцов греко-римского стиля в весовой категории до 82 кг.
Золотую медаль завоевал россиянин Адлан Акиев, одолев в финале уроженца Дагестана Радика Кулиева, который выступает за сборную Белоруссии (11-1).
Обладателями бронзовых наград стали Айвенго Рикадзе, победивший Карапета Чаляна из Армении (3-2), и немец Ханнес Вагнер, одолевший представляющего Данию Райбека Бисултанова.
На чемпионате Европы по борьбе сборная России лидирует в медальном зачете, завоевав уже 12 золотых медалей.
источник: «Советский спорт»