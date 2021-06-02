Башкирия презентует чемпионат мира по борьбе среди юниоров на ПМЭФ-2021

Презентация турнира состоится 4 июня на стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, глава Башкирии Радий Хабиров и трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин по видеосвязи дадут старт спортивному празднику в Уфе, приуроченному к 70 дням до старта чемпионата мира.

Отметим, что по программе «Борьбу – в школу!» в прошлом году в Башкирии было открыто 60 борцовских залов, а к 2024 году их будет уже 240. Подробнее об этом и других проектах в сфере массового спорта Радий Хабиров расскажет на сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и деловой подход».

В сессии примут участие Олег Матыцин, Александр Карелин, статс-секретарь – вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков, президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский и президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Модератором дискуссии будет врио директора Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.