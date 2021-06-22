Власов продолжить карьеру, чтобы выступить Олимпиаде-2024 в Париже

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов сообщил, что принял решение продолжить карьеру.

«Моя мечта - это третье олимпийское золото, но я не добился, не реализовал ее. Понимаю, что будет тяжело, но я продолжу. Конечно, очень сложно мне сейчас анализировать эту ситуацию, потому что я был уверен, что шансы у меня есть. Я готовился, как в последний раз, и все было как обычно, просто один раз я оступился на турнире, в принципе, у меня таких помарок больше не было», - цитирует борца «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Гоги Когуашвили сообщил, что Власов не примет участие в Олимпийских игр в Токио. На место в весовой категории до 77 кг претендуют Александр Чехиркин и Абуязид Манцигов.