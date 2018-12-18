Король Артур. Итоги года в спортивной гимнастике

Спортивная гимнастика 18 декабря 2018 14:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Победы Артура Далалояна, возвращение Алии Мустафиной и первые успехи в отборе на Олимпиаду-2020. «Советский спорт» – об основных событиях года в мире спортивной гимнастики.

СОБЫТИЕ ГОДА. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Катар продолжает тренироваться в проведении крупных турниров, готовясь к чемпионату мира по футболу 2022 года. На этот раз в Дохе прошел ЧМ по спортивной гимнастике – не самому популярному виду спорта в арабской стране, но одному из самых популярных в мире. На кону, как обычно, стояло 14 комплектов наград, а заодно – четыре олимпийские лицензии на Игры Токио в командном многоборье (да-да, отбор уже идет полным ходом!). И главный итог – обе российские сборные, и мужская, и женская, их получили. Правда, в обоих случаях мы остались без золота – парни уступили Китаю, девушки – непобедимой в последние годы команде США. Но все равно – задача выполнена, цель достигнута, итог – положительный. Тем более, лишь этими наградами наши гимнасты отнюдь не ограничились. Если на предыдущем первенстве – в канадском Монреале – Россия завоевала 1 золото, 3 серебра и 2 бронзы, то в Дохе урожай вышел богаче – ровно на одну медаль высшего достоинства (итог – 2-3-2). В общем зачете мы все равно уступили Китаю и США, но это не важно. Важно, как отметил главный тренер команды Андрей Родиненко:

– Российские спортсмены больше не боятся лидеров. Они выходят только побеждать!

ГЕРОЙ ГОДА. АРТУР ДАЛАЛОЯН

Уроженец Тирасполя с армянскими корнями стал лидером сборной России. И мы этому рады! Артур не сразу пробился в команду. Лень и проблемы с дисциплиной оставили его без Игр в Рио, но парень быстро взялся за ум, и в нынешнем сезоне в свои 22 года конкретно пошумел на мировой арене! Далалоян блеснул еще летом в Глазго, где в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта проводится гимнастический турнир. Там на его счету набралось сразу три золота, включая победу в командном многоборье, а заодно – в опорном прыжке и на брусьях. Плюс Артур взял бронзу в вольных упражнениях. Но главное, все-таки, пришлось на Доху. Далалоян не просто прервал гегемонию азиатских атлетов, которые на протяжении последних 15 лет выигрывали личное многоборье (речь, понятно, о японцах с китайцами). Попутно он принес России первое золото в данном виде с 1999 года! С тех пор, как Николая Крюков добился победы в Тяньцзине, у нас и медалей-то почти не было… Исключение составила бронза Юрия Рязанова в 2009-м. Казалось, что он-то точно дорастет до большего, но судьба распорядилась иначе – вернувшись с того турнира из Лондона в Москву, Юрий на следующий день погиб в аварии по дороге к родному Владимиру.

Больше элитных многоборцев в российской сборной не было. Вплоть до появления Далалояна. В столице Катара он набрал равное количество очков с китайцем Сяо Жотеном, но обошел его по дополнительным показателям. И выиграл золото! К которому добавил победу в вольных упражнениях, серебро в командном многоборье и опорном прыжке, бронзу на брусьях… Неудивительно, что Артур мгновенно стал национальным героем. По возвращении домой его на части разрывали журналисты, он был в эфирах всех радиостанций, сходил в гости к Урганту, дал интервью десятку сайтов и газет… При этом оставшись простым, скромным парнем. Безотносительно того, что это – наш спортсмен, Далалоян действительно превратился в главного героя года в мире спортивной гимнастики.

Согласитесь – приятно!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОДА. АЛИЯ МУСТАФИНА

Двукратная олимпийская чемпионка и многолетний лидер женской команды брала небольшой перерыв по очень большому и радостному поводу – недавно Алия стала мамой. Что не помешало ей вернуться в спорт, набрать хорошую форму и поехать в Доху в составе сборной России. Конечно, времени на подготовку к борьбе за золото не хватило – даже в коронном виде (брусьях) Мустафина осталась без медали. Но цель была другой изначально.

– Я ехала, чтобы помочь команде завоевать лицензию на Игры в Токио, – сказала Алия. – Под это и готовила свои программы. Задачу мы выполнили. Конечно, я довольна!

Что ж, возвращение удалось. Если всего за полгода Мустафина сумела приблизиться к прежнему уровню, то скоро мы увидим 100-процентную Алию. Сильную, мощную, неустрашимую. А значит, наши шансы на медали только вырастут! Дождемся нового чемпионата мира – будущей осенью, в Штутгарте.

ОТКРЫТИЕ ГОДА. НИНА ДЕРВАЛЬ

Не то, чтобы никто не знал про Дерваль. Нина и в прошлом году брала бронзу чемпионата мира в Монреале. В нынешнем выиграла первенство Европы. Но все-таки, золота в Дохе от нее не ждал никто. Ведь молодая бельгийка на брусьях сделала то, на что никто не рассчитывал – одолела Симону Байлз! И это поражение стало одним из двух для американки в столице Катара (на бревне Симона осталась с бронзой). Нине сейчас – 18. Она продолжит прибавлять. И тем интереснее будет смотреть, как ей удастся побороться с настоящей королевой брусьев – нашей Алией Мустафиной. Когда Мустафина вернется пик на формы.

КАК ОСТАЛЬНЫЕ НАШИ?

Гимнастика – опасный вид спорта, травмы серьезно влияют на состав, так что собрать всех лучших в Катаре не вышло. В том числе – у команды России. В частности, из-за проблем со здоровьем мы не досчитались медалистки Лондона и Рио, двукратной чемпионки мира в опорном прыжке Марии Пасеки. В итоге женская сборная, за исключением серебра в командном многоборье, осталась без медалей (хотя многие были в финалах личных видов). У мужчин сложилось получше – Никита Нагорный взял бронзу в многоборье личном. В любом случае, понятно, что это – не предел. У нас есть Давид Белявский, Николай Куксенков, Денис Аблязин. Есть та же Пасека, Елена Еремина и Ангелина Мельникова. По сути – за путевку в Токио прямо сейчас что в женской, что в мужской командах борются по 10 человек! И это – без учета тех, кто выстрелит в ближайшем будущем. А кто-нибудь выстрелит точно. Запас прочности в сборной – большой.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Главный старт далеко – до Игр в Токио почти два года. Но это не значит, что нам не за чем следить. Уже сейчас идут этапы Кубка мира, по итогам которого тоже определятся участники Олимпиады. Плюс ждем новых первенств Европы и мира. Первое пройдет в новом году в польском Щецине. Второе – в немецком Штутгарте.