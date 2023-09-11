Нереальный подвиг российского чемпиона! До трагедии оставались считаные сантиметры

Иногда спортивная реакция и смекалка становятся ключом к спасению в стрессовых жизненных ситуациях. Самым известным случаем проявления этих качеств перед лицом катастрофы по праву считается подвиг советского пловца Шаварша Карапетяна, спасшего 46 человек из тонущего троллейбуса в Ереване.

Впрочем, случаются и менее заметные истории, о которых много не говорят. В одной из таких главным героем стал российский гандболист Константин Игропуло.

До трагедии оставались буквально сантиметры.

КРУТАЯ КАРЬЕРА

Игропуло начал заниматься гандболом в родном Ставрополе. В школьные годы парень не отличался трудолюбием, но неординарный вид спорта затянул Костю. Он не только ходил на каждую тренировку, но и регулярно посещал матчи местной команды «Виктор-СКА», надеясь однажды заиграть на профессиональном уровне.

Уже в 16 лет Игропуло отправился играть на историческую родину, в клуб «Панеллиниос». Вместе с командой он стал чемпионом Греции и даже принял участие в Лиге чемпионов. Однако Костю тянуло в Россию, поиграв за границей три года, он вернулся.

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В 2005-м Игропуло подписал один из главных гандбольных клубов страны - «Чеховские медведи». А через три года россиянин уже блистал на Олимпиаде в Пекине, где забросил 36 мячей. Затем снова было несколько заграничных командировок: «Барселона», «Фюксе Берлин», датский «Колдинг», белорусский «Мешков-Брест». И практически везде спортсмену удавалось брать трофеи. На его счету чемпионства России, Греции и Испании, а также победы в Лиге чемпионов и Кубке обладателей кубков Европы. Закончил карьеру Игропуло тоже за рубежом: его последним клубом стала польская «Висла».

Сейчас Константин уже не играет. В свои 38 лет он входит в тренерский штаб своего бывшего клуба — «Барселоны». Эту должность Игропуло занимает с 2022 года.

НЕВЕРОЯТНОЕ СПАСЕНИЕ

Еще в бытность игроком, в 2016 году, Игропуло вместе с семьёй оказался в Сочи. В культурном центре «Галактика», что в Красной Поляне, произошло событие, сделавшее Константина на несколько дней одним из главных героев российского медиапространства.

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Игропуло прогуливался с дочкой по центру, как вдруг увидел жуткую картину. С внешней стороны эскалатора, держась за перила, висела напуганная девочка. Она схватилась за поручни ещё внизу и почему-то не отпустила их, когда эскалатор потащил её вверх. Гандболист сориентировался мгновенно.

— Я поставил быстро свою дочку на пол и начал кричать людям, чтобы нажали кнопку отключения на эскалаторе, потому что я бы уже не успел добежать. Народ немножко в ступоре находился. Девочка до последнего держалась, пока её лента уже не притащила и не упёрла в другой эскалатор, где она уже не могла дальше проехать. И она упала вниз. Я, честно говоря, думал: ну, ребёнок и ребёнок. Я её схватил, но оказалось реально сложно. Я её чуть не выронил из своих рук. Девочка летела так, как её приперло к этой стенке — вниз головой, поэтому ловить её было неудобно, — рассказал Игропуло телеканалу 360.

РИА Новости

Константин признался, что так и не узнал имени девочки, так как находился в стрессовом состоянии. Отцом спасённого ребенка оказался священник. Он пообещал всю оставшуюся жизнь молиться за спортсмена.

Игропуло рассказал, что, когда ловил девочку, немного повредил плечо. Однако травма прошла через несколько дней. К слову, шоком инцидент стал не только для самого чемпиона, но и для его семьи.

— Моя дочка, которой нет ещё и двух лет, испугалась тоже. Она рядом стояла, тоже на всё это смотрела. Упавшая девочка была в розовое одета, как и моя. Издалека моя семья подумала, что это наш ребёнок летит сверху. Они тоже испугались вдвойне. Но ничего, всё хорошо закончилось, я девочку отвёл к родителям, — цитирует Игропуло канал 360.