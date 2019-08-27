Весь гандбол за одну минуту

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Мы уже рассказывали о ходе предсезонного международного гандбольного турнира «Zvezda handball Cup», который только что прошел в Звенигороде. От нашего специального корреспондента Анастасии Дементиевской вы узнаете, как избавиться от потоотделения во время матча, как (не) отбивать семиметровые, а также секреты мастерства черлидерш. При этом не потратите много времени – все лаконично и по делу.