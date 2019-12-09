Евгений Трефилов – о решении WADA: Будем стараться победить, несмотря на такое положение WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов поделился мнением по поводу четырехлетнего отстранения российской сборной от крупных международных соревнований.

– На чемпионате мира сейчас будем просить наших девушек, чтобы они доказали на турнире, что мы – Россия. На этом турнире у нас есть свой флаг. Вот и подсунем WADA наш российский флаг! Будем стараться победить, тем более надо побеждать, несмотря на такое положение, – сказал Трефилов «РИА Новости».

Также он отметил, что решения Всемирного антидопингового агентства связаны с негативным политическим фоном вокруг России – международные организации продолжают оказывать давление на страну по всем направлениям, используя всеразличные методы.

На данный момент в Японии проходит 24-й чемпионат мира по гандболу среди женщин. Сборная России выступает в статусе действующего олимпийского чемпиона и вице-чемпиона Европы.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн