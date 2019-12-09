Евгений Трефилов – о решении WADA: Будем стараться победить, несмотря на такое положение

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов поделился мнением по поводу четырехлетнего отстранения российской сборной от крупных международных соревнований.
– На чемпионате мира сейчас будем просить наших девушек, чтобы они доказали на турнире, что мы – Россия. На этом турнире у нас есть свой флаг. Вот и подсунем WADA наш российский флаг! Будем стараться победить, тем более надо побеждать, несмотря на такое положение, – сказал Трефилов «РИА Новости».
Также он отметил, что решения Всемирного антидопингового агентства связаны с негативным политическим фоном вокруг России – международные организации продолжают оказывать давление на страну по всем направлениям, используя всеразличные методы.
На данный момент в Японии проходит 24-й чемпионат мира по гандболу среди женщин. Сборная России выступает в статусе действующего олимпийского чемпиона и вице-чемпиона Европы.
WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн
Анна Щербакова: У меня теперь еще больше желания исполнить флип! Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию – о своем выступлении. 08.12.2019 10:00 Фигурное катание Киреева Ксения Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар Видео всех голов 19-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 19-го тура чемпионата России. 08.12.2019 19:00 Футбол «Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым. 04.12.2019 22:49 Хоккей Кузютина Елена Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:36 ММА Ващенко Сергей У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев