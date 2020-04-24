Сергей Шишкарев: Стали заложниками того, как мужская сборная России выступила на Евро-2020 - Советский спорт
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24 апреля 2020 17:05Гандбол

Сергей Шишкарев: Стали заложниками того, как мужская сборная России выступила на Евро-2020

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что мужская команда сама виновата в том, что не попала на чемпионат мира 2021 года.

- Мы стали заложниками того, как мужская сборная России выступила на Евро-2020. Пусть всем нам будет обиднее, досаднее от того результата. Это же двойной удар получается - и худшее место на чемпионатах Европы и непопадание из-за этого на чемпионат мира. Вот какую свинью подложила себе сборная России в том составе, который был на Евро, - приводит слова Шишкарева «РИА Новости».

Напомним, что в пятницу Европейская федерация гандбола в связи с пандемией коронавирус отменила оставшиеся матчи плей-офф отборочного раунда к чемпионату мира среди мужчин 2021 года. Участники турнира были определены согласно рейтингу Евро-2020. Таким образом, российские гандболисты потеряли шансы завоевать путевку в финальную часть мирового первенства.

Ранее стало известно, что российские гандболистки вышли в финальный турнир чемпионата Европы.

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