Цитата Олега Знарка после поражения от «Динамо» обрастает другими смыслами, если привязывать ее к развитию ситуации с недопуском порции россиян до выступлений в Пхенчахе.

Еще раз факты о выступлении Знарка: главный тренер СКА ограничился одним предложением по последнему перед паузой матчу КХЛ и сразу же превратился в главного тренера олимпийской сборной России. Вот его слова об Олимпиаде.

– Перед Олимпиадой команду очень сложно мотивировать. Все боятся травм или чего-то еще. Все это понятно, но в любом случае нужно выходить и играть. Это их профессия, их хлеб, – эти слова еще имели отношение к игре с «Динамо».

Важнее следующие фразы. Нужно учитывать еще и то, что в стандартных ситуациях Знарок резко против слов на пресс-конференции не по регламенту КХЛ, то есть не по только что завершившемуся матчу. А тут Олег Валерьевич без просьб и намеков перевел тему.

– Сейчас у нас будут совсем другие задачи и проблемы. А проблем достаточно, вы все об этом слышали и еще в прессе скоро услышите. Наступает тяжелый период. Будем серьезно готовиться. Болейте за нас!

– Почему в составе СКА не было легионеров? – уточнили у Знарка.

– С ними все в порядке. Просто мы решили проверить своих перед сбором на Олимпиаду.

Вот свежие впечатления, которые возникли там же, в пресс-центре Ледового, в понедельник вечером. Конечно, зацепила внимание фраза «проблем достаточно, скоро услышите». Есть успокаивающая версия: Олег Валерьевич просто не очень точно построил фразу и имел в виду ситуацию вокруг сборной России в целом.

А есть тревожная: вдруг в списке спортсменов, которых МОК не пустит в Пхенчхан, есть и хоккеисты? Руководство ФХР отрицало такие вероятность таких проблем, Рене Фазель тоже. Но вопрос решают не они. А, например, Антон Белов все-таки в зоне риска.

К позднему вечеру понедельника, когда Олег Знарок все это говорил, уже была информация о недопуске на Игры Виктора Ана. Опубликованная информация. Но наверняка люди, непосредственно связанные с подготовкой олимпийской сборной по ключевому виду спорта, знали полный расклад. И если действительно логика МОК проста до безжалостности, и в Пхенчхане не смогут выступить все, кто ездил в Сочи, у Олега Знарка больше проблем, чем можно было представить.

Естественно, это пока набор предположений и ощущений. Пока нет никаких официально подтвержденных хоккейных имен, только это и остается. Недопуск участников Сочи означает, что в сборной России не будет не только Антона Белова, но и еще троих игроков. Причем даже более важных: Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Все те люди, которых с июля разными путями подводили к Играм-2018.

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли», которые отсутствуют в списке приглашенных по сведениям источника «Р-Спорт» – как раз подходящее описание.

Логику МОК понять пока невозможно. Судя по всему, по ней главные звезды все-таки смогут сыграть. Не прошли непрозрачную проверку, кроме Белова, Науменков, Ничушкин и Плотников. И тем не менее это хоккеисты, на которых точно рассчитывали.

«Проверить своих перед сбором на Олимпиаду» – логично в любом случае, особенно если шведа, финнов и норвежца просто пораньше отпустили в свои страны. Но что если проверять своих понадобилось дополнительно, когда стало ясно: у нас минус четыре от планового состава. Или хотя бы есть такой риск. Тогда лишний раз поставить Каблукова с Кетовым неоспоримо нужнее выхода Коскираны и Торесена.

Олег Знарок выглядел очень задумчивым. Нельзя сказать, что подавленным, такого точно не было. Но было опять же ощущение, что его мысли далеко за пределами КХЛ. Потому что в СКА-то проблем нет. А у сборной они, судя по всему, только начинаются.