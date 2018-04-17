Павел Дацюк заключил новый контракт со СКА – на один сезон. Что это значит? Только то, что Волшебник не наигрался.

Вообще это была одна из главных интриг – что будет с Дацюком? Он ехал на Олимпиаду как самый возрастной игрок турнира. 20 июля ему исполнится 40 лет. И от того, как наша сборная выступит в Пхенчхане, зависит будущее самого Павла Валерьевича.

Он ведь мог уйти после этого сезона, если бы в финале победили немцы. Я так думаю. Навалилась бы страшная депрессия, как свинцовый груз на плечах. Но именно Дацюк был на льду, когда Кирилл Капризов забил золотой гол Олимпиады. И после матча не было счастливее человека, чем Волшебник.

Помню, я еще спросил у него в микст-зоне: «Что дальше, Паша? Будете еще играть?» Дацюк картинно удивился, как умеет только он: «А куда вы меня спроваживаете? Так просто от меня не избавитесь!»

Я задал этот вопрос центрфорварду СКА еще раз, когда его клуб проиграл ЦСКА в финале Западной конференции. Дацюк снова ответил уклончиво: «Не могу ничего сказать. У нас в клубе много ребят без контракта…»

И вот Дацюк принял решение, что останется в большом хоккее минимум еще на один сезон. С чем я вас категорически поздравляю. Но понимаю ваш вопрос: «А как же родной «Автомобилист»? Почему же Павел не приехал в Екатеринбург?»

Я вам отвечу: сейчас Дацюк чувствует в себе силы играть еще один год в базовом клубе сборной, претендовать на Кубок Гагарина.

Но приезд Дацюка в сильный «Автомобилист» через год очень вероятен. Как я понимаю, Павел хочет играть еще и еще. До тех пор, пока есть порох в пороховницах. А он у него есть.

Вы знаете, что Дацюк отдыхал только два дня после того, как СКА завершил сезон? И сразу приступил к тренировкам, и первым приехал в расположение сборной в Новогорск, чтобы сыграть на чемпионате мира. Видимо, на нем снова будет держаться звено с Гусевым и Капризовым, как на Олимпиаде. Дядька-наставник и два молодых паренька, на чьи кружева на льду так приятно смотреть.

В общем, это не решение, а набор подарков. Дацюк остался в хоккее еще на год. Он будет радовать вас на первенстве мира в Дании. Он сыграет за СКА на топ-уровне. И с серьезной долей вероятности через сезон приедет в «Автомобилист», как я думаю.

Но если уровень игры не будет падать, может, он и до 45 лет доиграет? Яромир Ягр – отличный ориентир.