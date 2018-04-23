О ЗАДОРОВЕ И ПРОВОРОВЕ

Не так все просто с двумя защитниками, которых хотят видеть в сборной России. Иван Проворов из «Филадельфии» по ходу серии с «Питтсбургом» получил тяжелую травму руки. Непонятно, как он вообще выходил на лед. Теперь Проворов пройдет официальный медосмотр в клубе. Судя по всему, «Флайерз» запретят Ивану ехать на чемпионат мира. Сильно удивлюсь, если будет иначе.

Защитник-гренадер «Колорадо» Никита Задоров играл с травмой плеча, на уколах. Его тоже ждет медобследование. Нюанс в том, что Задоров прям очень хочет в сборную России на своей первый взрослый чемпионат мира. Через недели полторы он может быть здоров.

Задоров даже два раза просил агента, чтобы он позвонил в сборную. Напомнил бы об игроке «Колорадо» - узнал бы, ждут ли его. Так что если не потребуется операция, если Никита поправится за 10 дней – он выступит на чемпионате мира.

О ГАРИПОВЕ

К вратарю «Ак Барса» теперь громадный интерес со стороны клубов НХЛ. Потому что у Гарипова в КХЛ заканчивается контракт, ему в августе 27 лет. И по меркам НХЛ он будет считаться новичком, то есть много денег ему платить не надо.

Уже семь-восемь генменеджеров команд готовы его подписать. Один клуб вообще умоляет: «Ничего не делайте, пока с нами не проведете переговоры. Дайте нам несколько дней». В этой команде вообще может быть тандем российских вратарей.

Посмотрим, что выберет Гарипов. Может, останется в «Ак Барсе» - там за деньгами не постоят. Хотя рассказывают, что полгода назад этот вратарь особо не котировался, и даже в клубе искали более сильного голкипера под плей-офф. А потом у Эмиля пошло-поехало, и теперь он стал чемпионом. Сейчас многое в его руках.

О ТКАЧЕВЕ И ГАЛИЕВЕ

У них контракты в КХЛ еще на один сезон. Плюс если игроку до 28 лет, он едет в НХЛ на контракт новичка. Цена на такого хоккеиста будет низкой.

О ЛЮБУШКИНЕ И КИСЕЛЕВИЧЕ

Защитника «Локомотива» Илью Любушкина будет подписывать «Аризона».

Поедет ли в НХЛ защитник ЦСКА Богдан Киселевич, у которого заканчивается контракт с армейцами – пока неизвестно. Решение игроком еще не принято. Как неограниченно свободный агент он может перейти в любой клуб мира.

О ЯКОВЛЕВЕ

Защитник СКА Егор Яковлев нацелился на переход в «Нью-Джерси». Ну и «Девилз» сделали ему реальное предложение, этого игрока хотят видеть. Но Егор не хочет наступать на грабли Вадима Шипачева, поэтому сначала поговорит с руководством питерского клуба.

Яковлев очень хочет попытать силы в НХЛ. Хотя с моей точки зрения, его перспективы в Северной Америке не самые блестящие (пример Ярослава Дыбленко – перед глазами). Но если красиво уехать из СКА, всегда можно туда вернуться. При этом не исключаю вариант, что он и сейчас останется в Питере.

О ЗНАРКЕ

Не будем педалировать тему, что Олег Знарок может перейти в ЦСКА. Давайте подумаем, где теоретически может оказаться экс-главный тренер сборной России.

Вообще Знарок заработал очень хорошие деньги за годы карьеры. Теперь он может отдыхать в Ницце и наслаждаться жизнью. Играть на паузе, потому что не исключен вариант, что сборная России на чемпионате мира останется без медалей. Может ли такое быть? Покажет время. Но в таком случае цена на Знарка подрастет. И люди будут задавать вопросы: «А зачем его убирали-то?»

Вариант с омским «Авангардом»? Знарок серьезно задумается, нужно ли ему это. Или, например, можно стать главным тренером сборной Белоруссии. Деньги под Знарка найдут, Дэйва Льюиса подвинут по-любому. Но это стратегия, и опять вопрос – нужно ли это самому Знарку? Что он может выиграть с белорусами?

Вариант со Знарком в Северной Америке реально обсуждался, но сразу же был отметен. Так что Знарок пока играет на паузе. И может быть, как и Вячеслав Быков, он пропустит целый сезон. Причем цена на него будет расти, и каждый слух начнет отправлять Олега Валерьевича на освободившееся более-менее приличное место. Он станет первым номером на тренерской бирже.