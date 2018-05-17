Итак, что можно сказать по этой сборной России? У нас в составе было сразу 11 игроков, которые не имели опыта выступления на чемпионате мира.

То есть в нашем штабе решили – на Олимпиаде победили, и значит, пора омолаживать состав. Пошли на новый олимпийский цикл – с прицелом на Пекин-2022. Это я понял именно так. К основе подключается молодежь, вливается свежая кровь. Вон даже Павел Дацюк говорит, что его омолодили.

На этом чемпионате мира был получен опыт, который не взять нигде. Так в Кубке Гагарина не играют. То есть теперь в нашей команде есть ребята, на которых можно положиться. Тот же Илья Михеев – номер 66, в красном свитере – играл как Марио Лемье на Кубке Канады-1987. Ну ладно, шучу. Но будущее у форварда «Авангарда» приличное.

Даже тренерский штаб у нас молодой. Пришел Илья Воробьев, его помощниками стали Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Кудашов вместе со старшим тренером Алексеем Жамновым отвечает за атаку, Игорь Никитин и Гатиятулин – за оборону. У каждого – свой фронт работы. И наши молодые тренеры тоже набрались опыта. Тем более состав они собрали аврально, за месяц до турнира. Это был один большой эксперимент.

Можно ли было усилить состав? Конечно. На чемпионат мира-2018 по разным причинам не приехали многие ведущие российские игроки. То есть приток звезд из НХЛ будет в дальнейшем. Но теперь так звезды на небе встали, что Малкин травмирован, а Овечкин с Кузнецовым и Кучеровым вышли в финал конференции.

И вот с таким составом, где нет крутых перцев из НХЛ и есть девять дебютантов чемпионатов мира (плюс Мамин и Трямкин на трибуне) сборная России дала бой сборной Канады, где многие – звезды НХЛ. Тренеры пытались оперативно реагировать на изменения в игре. Выпускали Андронова против Макдэвида, меняли сочетания звеньев, делал наложения на сильнейшие линии канадцев.

Если первая половина четвертьфинала рождала только минорное настроение, то потом сборная России вернулась к своему хоккею – интересному, конкурентоспособному. Было приятно видеть.

В общем, будем верить, что это поражение пойдет на пользу российскому хоккею. Посмотрим, какой урок мы извлечем из этого турнира. Какие выводы сделаем из ошибок, и какие медали возьмем на следующем чемпионате мира.

Сергей Андронов поставил сборной России тройку за весь турнир? Я бы поставил четверку с минусом. Если учесть все обстоятельства, которые сложились вокруг нашей команды.