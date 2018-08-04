Телеведущая «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарья Миронова стала лауреатом премии «Мастерюга» в рамках «Харламов Трофи», которую учредила газета «Советский спорт» для лучшего журналиста.

Приз «Мастерюга» «Советский спорт» вручает с прошлого года в память о знаменитом пропагандисте хоккея Сергее Гимаеве, не только эксперте, но и друге нашего издания, ушедшем из жизни в марте 2017-го. Первым владельцем трофея стал комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов, работавший с Нильичем на историческом золотом финале ЧМ-2008 в Квебеке.

На этот раз компетентная комиссия совместно с организаторами самого представительного предсезонного турнира «Sochi Hockey Open» решила отдать приз Дарье Мироновой. Напомним, она зажгла на «Матче звезд» КХЛ в Астане, вместе с ледовой дружиной ковала победу в олимпийском Пхенчхане, показала чудеса креатива на мировом первенстве в Копенгагене. Одно совместное интервью «няши» Кирилла Капризова, взятое в творческом содружестве с коллегой Павлом Лысенковым, чего стоит…

Девушку назвали лучшим хоккейным журналистом едва ли не впервые. Только своим присутствием Дарья озаряет телеэфир. Ее обожают тренеры. Даже самые суровые и титулованные. Например, Зинэтула Билялетдинов, пятикратный чемпион России и трехкратный обладатель Кубка Гагарина.

Приз «Мастерюга» стал для ее обладательницы полной неожиданностью. Перед стартовым вбрасыванием матча «Ак Барса» против олимпийской сборной России пресс-атташе ХК «Сочи» Дмитрий Исайчик как бы невзначай пригласил Дарью к судейскому столику. Я был рядом и прятал за спиной плакетку. На медиа-кубе показали ролик, диктор торжественно объявил имя лауреата. Поздравить Дарью поспешили два Владимира Ткачева – лучший новичок сезона-2016/17 из Уфы и обладатель Кубка Гагарина-2018, бронзовый призер ЧМ-2017из Казани. Победительница и Ткачевы моментально оказались под прицелом камер.

- Я ничего не понимаю, все как в тумане, - призналась Миронова. – Ничего не соображаю. А мне ведь в прямом эфире работать с этого матча.

Тем не менее Дарья взяла себя в руки – даром ли чемпион среди журналистов – и выдавила из себя несколько слов, сквозь слезы радости.

Ткачевы же – вот бедовые ребята – отсалютовали Мастерюге эфира результативными действиями. Владимир Эдуардович из олимпийской сборной открыл счет, а его однофамилец из «Ак Барса» в большинстве точнехонько выложил шайбу на клюшку ветерану Данису Зарипову. Скорее всего, олимпийский чемпион Игорь Шестеркин отразил бы шайбу, если бы не подставленная на пятачке клюшка защитника Егор Рыкова. Этот гол оказался решающим – действующий чемпион России обыграл 4:2 действующего победителя сочинского турнира.

Кстати, в первом перерыве матча гостем эфира с Дарьей Мироновой стал автор первой шайбы в матче.

А последнее поздравление Дарья-Мастерюга приняла от самого Билялетдинова, который после поражения от «Локомотива» на старте турнира был очень доволен победой.