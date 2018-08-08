22-летний Андрей Кузьменко – восходящая звезда нашего хоккея. Очень крутой нападающий. Крепыш (181 см / 92 кг), способный продраться к воротам, забить гол. Да что там, сделать хет-трик – помните кубковый матч против СКА? Его зарплата – 16 млн в год. Может вырасти в нового Владимира Тарасенко, примерно так я это вижу.

27-летний Сергей Калинин (190 см / 91 кг) – ролевой игрок, рабочая лошадка. Универсал с хорошей статистикой (15+16=31 при полезности плюс-26). Но это было в регулярке и в СКА, а вот в плей-офф в шести матчах – лишь 2 (0+2) очка. Не блестяще. Зарплата – 110 млн. Выше Калинина не вырастет, плюсы и минусы этого игрока известны всем.

Кузьменко имеет контракт с ЦСКА до 2020 года. Но продлевать его не планировал, потому что думал уехать в НХЛ, где его бы с руками оторвали. Как я знаю, чуть ли не все клубы лиги выстроились в очередь за Андреем, которого никто не выбирал на драфте. Кто же откажется получить такого форварда на трехлетний контракт новичка?

И вот Кузьменко приезжает в олимпийскую сборную России на предсезонный турнир в Сочи. И… попадает под обаяние сильного менеджмента СКА. С ним беседуют и описывают, как Андрей станет новой звездой первой сборной, какие горизонты перед ним открываются. Кузьменко размышляет – и соглашается на четырехлетний контракт в Питере. Ориентировочно – 70 млн в год. Подождите, о сделке еще объявят.

Как это оценить? ЦСКА тут не прогадал, выжав по максимуму из сложившейся ситуации. Хотя Калинина они могли получить и за бастующего Сергея Шумакова. Сергей попал в состав московских армейцев не мытьем, так катаньем.

СКА – просто красавцы. Забрали молодого сильного форварда на четыре года, то есть на новый олимпийский цикл.

Кузьменко – мне кажется, он принял неправильное решение. Потому что со своим талантом мог бы пробиться в НХЛ. А теперь поедет открывать лучшую лигу мира – если поедет вообще – только в 26 лет. Сильные игроки в 27 лет становятся неограниченно свободными агентами, подписывая контракты на $70 млн. А так Андрей будет четыре года выступать за 1 млн. евро за сезон – правда, чистыми и без бонусов. Но все же, за мечтой он не погнался, поступив прагматично. Что ж, его право. Я в любом случае верю, что Кузьменко выстрелит и станет звездой нашего хоккея. Пусть еще четыре года радует нас в КХЛ.

Калинин – от него ничего не зависело. Его с большим контрактом просто сняли с одного бюджета, перебросив на другой. Договор тоже действует до 2020 года, и без разницы, где получать деньги – в Москве или Питере.

Кстати, не надо думать, что ЦСКА теперь не впишется под потолок зарплат. Потому что на драфт отказов выставляется Роман Любимов, получающий в районе 100 млн рублей за сезон. В прошлом году он вернулся из «Филадельфии» в ЦСКА. Набрал 11 (5+6) очков в 40 матчах регулярки, ноль очков в 11 матчах плей-офф. Понятно, что игрок не отрабатывает свой контракт, ему нужно сменить обстановку.

Не удивлюсь, если Любимова на драфте отказов теперь заберет «Локомотив», где главным тренером работает Дмитрий Квартальнов. Он помнит Рому по совместной работе в ЦСКА. Будем верить, что в карьере Любимова случится хорошая перезагрузка.