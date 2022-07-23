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Почему молчит Флери? Неужели лучший канадский вратарь замешан в групповой оргии 2003 года?

Увы, но мы вынуждены продолжать эту щекотливую тему, взорвавшую канадский молодежный хоккей и бумерангом – НХЛ. Вслед за победителями МЧМ-2018 под подозрение в сексуальном насилии попали вице-чемпионы МЧМ-2003.
Почему молчит Флери? Неужели лучший канадский вратарь замешан в групповой оргии 2003 года?
23 июля 2022 12:11
автор: Виталий Славин
автор фото: Официальный сайт НХЛ

Вчера Sovsport.ru подробно рассказал о том, что, вероятно, случилось 19 лет назад в Галифаксе, который принимал молодежный ЧМ-2003, а позавчера – о скандале с игроками золотой канадской молодежки-2018.

За ночь стали известны подробности инцидента в Галифаксе. В сюжете TSN говорится, что три источника просмотрели видео, которое якобы «показывает, как примерно полдюжины игроков молодежной сборной по очереди занимаются сексом с женщиной, которая не отвечает». Все три источника сообщили TSN, что готовы лично дать приватные показания перед комитетом по канадскому наследию Палаты общин Страны кленового листа.

Также сообщается, что полиция Галифакса уже приступила к тщательному расследованию и призывает всех, кому что-то известно о происшествии, немедленно связаться со стражами порядка.

Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж вынуждена была констатировать:

- В пятницу мы узнали об еще одной ужасной истории, которая предположительно произошла в 2003 году. И снова, как и все граждане Канады, я потрясена и зла. Ясно, что практика замалчивания и снисходительного отношения к сексуальному насилию прочно укоренилась в нашем хоккее. Федерации предстоит проделать большую работу, чтобы восстановить доверие канадцев. Любой, кто обладает информацией о событиях 2003 года или каком-либо другом подобном случае (намек на нападение на девушку восьмерых игроков после чествования чемпионов мира среди молодежи 19 июня 2018 года в Лондоне, провинция Онтарио. – Прим. ред.), должен сообщить об этом в полицию.

Первым откликнулся Карло Колайаково, защитник той самой молодежной сборной 2003 года:

- Я был опечален, прочитав заявление Федерации хоккея Канады, касающееся обвинений игроков молодежной сборной, игравшей на ЧМ-2003 в Галифаксе, провинция Новая Шотландия. Как члену этой команды мне важно, чтобы все знали: я не имел никакого отношения к каким-либо инцидентам и не знал о них. Я готов к самому тесному сотрудничеству в рамках любого расследования.

Напомним, что ранее публично заявили о своей непричастности к событиям в Лондоне следующие чемпионы мира среди молодежи-2018: Роберт Томас, Джордан Кайру (оба – «Сент-Луис»), защитники Виктор Мете («Торонто»), Коннор Тимминс («Анахайм»), Кейл Клаг («Баффало»), нападающие Максим Комтуа, Сэм Стил (оба - «Анахайм»), Тейлор Реддиш («Чикаго»), Бретт Хауден («Вегас»), вратарь Колтон Пойнт (без клуба).

За нападающего Юхана Гаджовика («Сан-Хосе»), защитников Кэла Фута («Тампа») и Данте Фаббро («Нэшвилл») высказались их агенты, которые напрочь отрицают любую связь подопечных с насилием в Лондоне. Об этом же перед финалом Кубка Стэнли в интервью СМИ заявил защитник «Колорадо» Кейл Макар, впоследствии признанный MVP плей-офф-2022. Все они пообещали всяческую помощь расследованию.

А вот по событиям в Галифаксе пока согласился сотрудничать со следствием только указанный выше Колайаково. В активе итало-канадца 490 матчей за «Торонто», «Сент-Луис», «Детройт», «Филадельфию», «Баффало», в которых набрал 161 (34+127) очко. Завершил карьеру в 2018 году в немецком «Мангейме».

Вот остальные члены сборной Канады, в финале молодежного ЧМ-2003 уступившие России – 2:3. Всего под подозрением в групповом насилии 21 человек, из которых активную карьеру продолжают лишь двое – 37-летний Флери и 38-летний Уайт.

ВРАТАРИ

Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд») – олимпийский чемпион-2010, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», лучший вратарь НХЛ-2021, третий по победам среди голкиперов за всю историю НХЛ – 520 в 939 матчах.

Дэвид Леневе – 22 матча за «Финикс» и «Коламбус». Завершил карьеру в братиславском «Словане» в КХЛ, где провел одну игру в сезоне-2014/15.

ЗАЩИТНИКИ

Стивен Эминджер – 508 матчей, 102 (20+82) очка за «Вашингтон», «Филадельфию», «Тампу», «Флориду», «Рейнджерс». В КХЛ – 25 матчей, 2 (0+2) очка за ЦСКА в сезоне-2013/14. Завершил карьеру в 2016 году.

Александр Руло – в НХЛ не пробился. Завершил карьеру в 2012 году во французском «Гренобле».

Джефф Войвитка – 282 матча, 55 (9+46) очков за «Сент-Луис», «Даллас», «Рейнджерс». Завершил карьеру в 2015 году в немецком «Аугсбурге».

Натан Петч – 168 матчей, 42 (7+35) очка за «Баффало» и «Коламбус». Завершил карьеру в 2020 году.

Брендан Белл – 102 матча, 28 (7+21) очков за «Торонто», «Финикс», «Оттаву», «Рейнджерс». В КХЛ – одна игра, 2 (0+2) очка за «Авангард» в сезоне-2010/11. Завершил карьеру в 2016 году в итальянском «Больцано».

Ян Уайт («Коламбус Ривер Драгонс», низшая лига США) – вице-чемпион мира-2009 в Берне. В НХЛ – 525 матчей, 189 (47+142) очков за «Торонто», «Калгари», «Каролину», «Сан-Хосе», «Детройт». В КХЛ – 10 матчей, 1 (0+1) очко за «Трактор» в сезоне-2013/14.

НАПАДАЮЩИЕ

Грегори Кемпбелл – обладатель Кубка Стэнли-2011 в составе «Бостона». В НХЛ – 862 матча, 200 (75+125) очков за «Флориду», «Бостон», «Коламбус». Завершил карьеру в 2016 году.

Мэтт Стейджан – 1020 матчей, 417 (147+270) очков за «Торонто» и «Калгари». Завершил карьеру в 2019 году в немецком «Мюнхене».

Джоффри Лупул – 747 матчей, 447 (222+225) очков за «Анахайм», «Эдмонтон», «Филадельфию», «Торонто». В КХЛ – 9 матчей, 4 (1+3) очка за «Автомобилист» в сезоне-2012/13. Завершил карьеру в 2016 году.

Пьер-Марк Бушар – 614 матчей, 365 (114+251) очков за «Миннесоту» и «Айлендерс». Завершил карьеру в 2016 году в швейцарском «Цуге».

Джей Макклемент – чемпион мира-2007 в Москве. В НХЛ – 917 матчей, 244 (90+154) очка за «Сент-Луис», «Колорадо», «Торонто», «Каролину». Завершил карьеру в 2018 году в швейцарском «Ольтене».

Скотти Апшолл – вице-чемпион мира-2009 в Берне. В НХЛ – 813 матчей, 298 (143+155) очков за «Нэшвилл», «Филадельфию», «Финикс», «Коламбус», «Флориду», «Сент-Луис». Завершил карьеру в 2020 году в швейцарском «Амбри».

Даниель Пай - обладатель Кубка Стэнли-2011 в составе «Бостона». В НХЛ – 657 матчей, 191 (94+97) очко за «Баффало», «Бостон», «Рейнджерс». Завершил карьеру в 2016 году в шведском «Брюнесе».

Дерек Рой – вице-чемпион мира-2008 в Квебеке и 2009 в Берне, бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В НХЛ – 787 матчей, 551 (196+355) очко за «Баффало», «Даллас», «Ванкувер», «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Нэшвилл». В КХЛ – 61 матч, 24 (11+13) очка за «Авангард» и «Трактор». Завершил карьеру в 2021 году в немецком «Мюнхене».

Джордин Туту – 765 матчей, 171 (68+103) очко за «Нэшвилл», «Детройт», «Нью-Джерси», «Чикаго». Завершил карьеру в 2017 году.

Пьер-Александр Паренто – 511 матчей, 301 (116+185) очко за «Чикаго», «Рейнджерс», «Айлендерс», «Колорадо», «Монреаль», «Торонто», «Нью-Джерси», «Нэшвилл». В КХЛ – 25 матчей, 14 (3+11) очков за «Автомобилист» в сезоне-2017/18, где и завершил карьеру.

Бойд Гордон – 758 матчей, 168 (57+111) очков за «Вашингтон», «Финикс», «Эдмонтон», «Аризону», «Филадельфию». Завершил карьеру в 2017 году.

Кайл Уэллвуд – 529 матчей, 255 (96+159) очков за «Торонто», «Ванкувер», «Сан-Хосе», «Виннипег». В КХЛ – 25 матчей, 8 (5+3) очков за «Атлант» в сезоне-2010/11. Завершил карьеру в 2014 году в швейцарском «Цуге».

Брукс Лайк – 841 матч, 364 (144+220) очка за «Оттаву», «Вашингтон», «Торонто», «Лос-Анджелес». Завершил карьеру в 2018 году.

Как видите, целых восемь человек отметились в КХЛ. Так что, вполне возможно, и мы приютили насильников.

В любом случае в ближайшее время в заокеанском хоккее разорвется не одна бомба, а пока ждем опровержения прежде всего от Марка-Андре Флери, защищающего ворота команды Кирилла Капризова.

источник: «Советский спорт»
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