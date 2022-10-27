Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Укрощение «зубров». ЦСКА не без приключений взял реванш у минского «Динамо»

Московские армейцы продлили победную серию до 9 матчей. А команда из Белоруссии, которую в межсезонье называли грозой авторитетов, пока вне зоны плей-офф.
Укрощение «зубров». ЦСКА не без приключений взял реванш у минского «Динамо»
27 октября 2022 22:52
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Кому-то афиша ЦСКА – «Динамо» (Минск) покажется не яркой. Напрасно! «Зубры» уже дважды положили чемпиона на лопатки. В первом для армейцев матче в межсезонье минчане буквально нокаутировали команду Сергей Фёдорова – 6:1. Да и в сентябрьской игре в Минске хозяева победили за явным преимуществом 3:1, позволив чемпионам забить гол престижа (автор - Дыбленко).

В Москву подопечные Крэйга Вудкрофта прибыли после сухого домашнего поражения от московского «Динамо» (0:1). Плюс лишившись схватившего простуду лидера атак Варфоломеева. Его-то и не хватило на «ЦСКА Арене».

Минчане все-таки распечатали ворота Рейдеборна, названного лигой лучшим голкипером последней игровой недели. Но их большинство хромало. Не хватало какой-то изюминки, нестандартного хода, чем славится Варфоломеев. Хотя попади их капитан Емелин не в штангу, а в ворота, оценки наверняка были бы другие.

Чтобы поднять боевой дух команды, было решено усилить тренерский штаб. На лавке вырос Александр Андриевский с опытом работы главным в нескольких клубах КХЛ. По характеру он добрый человек, но вид у него грозный, пугающий, который усугубляла черная сорочка.

А еще появился новый тренер вратарей.

Настрой у «зубров» был подходящий, но этого для успеха оказалось мало. Армейцы доминировали. За вычетом концовки первого периода. Отраженный голкипером Шостаком буллит (не забил Каменев) вдохновил гостей.

После перерыва красно-синие редко покидали владения гостей и превратили количество бросков и моментов в качество – гол. Забил его Слепышев (лучший нападающий восьмой игровой недели)… корпусом из площади ворот, реализовав численное преимущество.

В третьем периоде гости могли получить 5-минутное большинство и шанс на перелом. Если бы судьи после «киносеанса» выписали большой штраф форварду-малышу Абрамову, врезавшемуся в Шостака. Но они решили, что контакт случился после легкого толчка армейца защитником Сапего и вообще не наказали армейца.

В конце основного времени соперники обменялись голами после очевидных ошибок защитников. У хозяев «подарок» сделал опытный Диц, надежностью не отличающийся. Он на ровном месте вручил шайбу сопернику.

А за две минуты дол сирены еще один подарок «зубрам» преподнес оборонец Сергеев, неосторожно сунув клюшку в коньки мчавшегося по флангу форварду. Так что финал матча вышел жарким. Хозяев в очередной раз выручил играющий без замен Рейдеборн.

Ныне для минчан каждое очко на вес золота. Как же утром старался их соотечественник Вячеслав Грецкий, выступающий за «Амур». Участник последнего Матча звезд КХЛ забил главному конкуренту «зубров» «Северстали», коротая уступила в Хабаровске 2:5, но сохранила восьмое место в Западной конференции.

Теперь ЦСКА ждут матчи в Сочи и Казани. А в Москву прибыл лидер регулярного чемпионата СКА. В пятницу команда Романа Ротенберга встретится с «Динамо», в воскресенье – со «Спартаком». В среду невские армейцы не без труда ломили сопротивление «Нефтехимика» (3:1), дав выходной своему капитану Яшкину. Против бело-голубых он выйдет отдохнувшим и заряженным на гол. Еще не забыта его волшебная победная шайба, заброшенная в ворота Константина Волкова с «лопаты» на «ВТБ Арене».

ТАБЛО

ЦСКА – «Динамо» (Минск) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Голы: Слепышев, Карнаухов – Спунер.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

28 октября 19:30 «Динамо» (Москва) - СКА

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Укрощение «зубров». ЦСКА не без приключений взял реванш у минского «Динамо»
Укрощение «зубров». ЦСКА не без приключений взял реванш у минского «Динамо»
Московские армейцы продлили победную серию до 9 матчей. А команда из Белоруссии, которую в межсезонье называли грозой авторитетов, пока вне зоны плей-офф.
27.10.2022 22:52
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Черный октябрь Знарка. Его «Ак Барс» проиграл 9 матчей из последних десяти
Черный октябрь Знарка. Его «Ак Барс» проиграл 9 матчей из последних десяти
В среду команда из Казани, которую возглавляет Олег Знарок, потерпела поражение в Уфе 1:4. Третье подряд и девятое в последних десяти матчах. Многочисленные «хомячки с айфонами» уже предвкушают скорую отставку самого титулованного тренера России. Не рано ли?
26.10.2022 23:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Канадец за пару месяцев сделал пришельца с другой планеты из русского, отверженного в Нью-Йорке
Канадец за пару месяцев сделал пришельца с другой планеты из русского, отверженного в Нью-Йорке
А почему бы босса «Колорадо» Джо Сакика нам не наградить? Например, присвоить канадцу звание заслуженного тренера России! Ничушкина он отечеству уже вернул. Теперь очередь, судя по всему, за Георгиевым!
26.10.2022 13:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Зачем СКА отредактировал тренера «Локомотива»? Решил проигравшего не добивать материально?
Зачем СКА отредактировал тренера «Локомотива»? Решил проигравшего не добивать материально?
25.10.2022 11:18
Хоккей
автор: Виталий Славин
Строительство, менеджмент, эксплуатация. О чем говорили на конференции «Арена Форум 6.0»?
Строительство, менеджмент, эксплуатация. О чем говорили на конференции «Арена Форум 6.0»?
25.10.2022 11:12
Хоккей
Решающий выстрел молодогвардейца. Гол 18-летнего Грудинина помог ЦСКА победить «Трактор»
Решающий выстрел молодогвардейца. Гол 18-летнего Грудинина помог ЦСКА победить «Трактор»
Чемпионы сломили сопротивление команды из Челябинска (5:2), одержали восьмую победу подряд и поднялись на второе место в Западной конференции.
24.10.2022 22:03
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Тест НХЛ на честность и русофобию! Накажут ли американца за избиение Кучерова так же, как Кузнецова?
Тест НХЛ на честность и русофобию! Накажут ли американца за избиение Кучерова так же, как Кузнецова?
«Тампа», неожиданно оказавшаяся на последнем месте на Востоке, прервала серию неудач: в южном дерби одолела в овертайме «Флориду» - 3:2. Однако саму игру затмил хулиганский поступок отпрыска из американской династии.
22.10.2022 11:41
Хоккей
автор: Виталий Славин
Семь раз отмерили. ЦСКА одержал седьмую победу подряд. Теперь над «Автомобилистом»
Семь раз отмерили. ЦСКА одержал седьмую победу подряд. Теперь над «Автомобилистом»
Чемпион после пробуксовки на старте сезона взялся за дело и штампует виктории. Сегодня повержен один из лидеров Восточной конференции «Автомобилист» (4:1). После длительного перерыва на лед вышел Максим Мамин – автор золотого гола в плей-офф-2019. Первый результативный балл записал на свой счет юный защитник Артем Дуда.
21.10.2022 22:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Тренд НХЛ октября: у России лучшее в мире качество! В топ-6 бомбардиров чемпионата – четверо наших
Тренд НХЛ октября: у России лучшее в мире качество! В топ-6 бомбардиров чемпионата – четверо наших
Есть первый русский хет-трик сезона! И первый в карьере Андрея Свечникова: сибиряк с 6 голами возглавил гонку снайперов чемпионата. Увы, партнеры его не поддержали: «Каролина» в гостях уступила «Эдмонтону» - 4:6.
21.10.2022 12:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Матч-учебник для динамовцев и задетое самолюбие ярославцев
Матч-учебник для динамовцев и задетое самолюбие ярославцев
Что говорили наставники команд после матча «Динамо» — «Локомотив».
20.10.2022 22:40
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Расклады ЧМ-2022 в группе А: серия Ван Гала, гол Нобоа и мечта Катара
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе А: Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды.
Дзюба стремительно дешевеет и может уйти в аренду. Как экс-звезда «Зенита» чахнет в Турции
Артем Дзюба месяц сидит в запасе турецкой команды «Адана Демирспор» - и его положение все хуже.
Какой Гран-при по фигурному катанию круче — российский или мировой? Разбор «дуэли» Москвы и Бостона
В минувшие выходные начались две одноименных серии турниров: международный Гран-при стартовал в Бостоне, а наши фигуристы, отсеченные санкциями от соревнований ISU, сделали то же самое в российской столице.
Касаткина — в финале года, Кудерметова — нет, Медведев и Рублев — почти. Новые приключения наших нейтралов
Теннисный сезон близок к финальной кульминации. Только что определились все участницы женского итогового супертурнира, где сыграет Дарья Касаткина. А у мужчин за места в такой же элитной восьмерке борются в эти дни Даниил Медведев с Андреем Рублевым.
Реанимация «Тампы» по-русски. Как Кучеров и Сергачев вытащили вице-чемпиона со дна НХЛ (видео)
Голы Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли «Тампе» одержать волевую победу в гостях над «Анахаймом» (4:2) в матч чемпионата НХЛ.
«Бавария» — топ, Левандовски — на выход! В Лиге чемпионов определились очередные участники плей-офф
После пятого тура Лиги чемпионов в весеннюю стадию турнира попали «Интер», «Порту» и «Ливерпуль», а вот «Барселона», «Атлетико» и «Аякс» досрочно отвалились.
«Не мужик!» Как критикуют Даню Милохина за «разрыв» с Евгенией Медведевой
У двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой внезапно появился повод для расстройства.
«Лига Ставок» и ФХР проведут международный турнир. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
В редакции Brodude начали делать ставки на спорт. Первый же игрок легко заработал 35 тысяч рублей
Авторы Brodude решили познакомиться с миром букмекерства — и быстро перешли от теории к практике в приложении «Лиги Ставок».
Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий
Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика