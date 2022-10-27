Укрощение «зубров». ЦСКА не без приключений взял реванш у минского «Динамо»

Кому-то афиша ЦСКА – «Динамо» (Минск) покажется не яркой. Напрасно! «Зубры» уже дважды положили чемпиона на лопатки. В первом для армейцев матче в межсезонье минчане буквально нокаутировали команду Сергей Фёдорова – 6:1. Да и в сентябрьской игре в Минске хозяева победили за явным преимуществом 3:1, позволив чемпионам забить гол престижа (автор - Дыбленко).

В Москву подопечные Крэйга Вудкрофта прибыли после сухого домашнего поражения от московского «Динамо» (0:1). Плюс лишившись схватившего простуду лидера атак Варфоломеева. Его-то и не хватило на «ЦСКА Арене».

Минчане все-таки распечатали ворота Рейдеборна, названного лигой лучшим голкипером последней игровой недели. Но их большинство хромало. Не хватало какой-то изюминки, нестандартного хода, чем славится Варфоломеев. Хотя попади их капитан Емелин не в штангу, а в ворота, оценки наверняка были бы другие.

Чтобы поднять боевой дух команды, было решено усилить тренерский штаб. На лавке вырос Александр Андриевский с опытом работы главным в нескольких клубах КХЛ. По характеру он добрый человек, но вид у него грозный, пугающий, который усугубляла черная сорочка.

А еще появился новый тренер вратарей.

Настрой у «зубров» был подходящий, но этого для успеха оказалось мало. Армейцы доминировали. За вычетом концовки первого периода. Отраженный голкипером Шостаком буллит (не забил Каменев) вдохновил гостей.

После перерыва красно-синие редко покидали владения гостей и превратили количество бросков и моментов в качество – гол. Забил его Слепышев (лучший нападающий восьмой игровой недели)… корпусом из площади ворот, реализовав численное преимущество.

В третьем периоде гости могли получить 5-минутное большинство и шанс на перелом. Если бы судьи после «киносеанса» выписали большой штраф форварду-малышу Абрамову, врезавшемуся в Шостака. Но они решили, что контакт случился после легкого толчка армейца защитником Сапего и вообще не наказали армейца.

В конце основного времени соперники обменялись голами после очевидных ошибок защитников. У хозяев «подарок» сделал опытный Диц, надежностью не отличающийся. Он на ровном месте вручил шайбу сопернику.

А за две минуты дол сирены еще один подарок «зубрам» преподнес оборонец Сергеев, неосторожно сунув клюшку в коньки мчавшегося по флангу форварду. Так что финал матча вышел жарким. Хозяев в очередной раз выручил играющий без замен Рейдеборн.

Ныне для минчан каждое очко на вес золота. Как же утром старался их соотечественник Вячеслав Грецкий, выступающий за «Амур». Участник последнего Матча звезд КХЛ забил главному конкуренту «зубров» «Северстали», коротая уступила в Хабаровске 2:5, но сохранила восьмое место в Западной конференции.

Теперь ЦСКА ждут матчи в Сочи и Казани. А в Москву прибыл лидер регулярного чемпионата СКА. В пятницу команда Романа Ротенберга встретится с «Динамо», в воскресенье – со «Спартаком». В среду невские армейцы не без труда ломили сопротивление «Нефтехимика» (3:1), дав выходной своему капитану Яшкину. Против бело-голубых он выйдет отдохнувшим и заряженным на гол. Еще не забыта его волшебная победная шайба, заброшенная в ворота Константина Волкова с «лопаты» на «ВТБ Арене».

ТАБЛО

ЦСКА – «Динамо» (Минск) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Голы: Слепышев, Карнаухов – Спунер.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

28 октября 19:30 «Динамо» (Москва) - СКА