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Радулов оформляет хет-трик и спасает Знарка от увольнения

В Казани повержен лидер регулярного чемпионата СКА.
Радулов оформляет хет-трик и спасает Знарка от увольнения
17 ноября 2022 22:57
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

Матч жизни или смерти для главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка завершился победой хозяев 5:2. Три шайбы забросил в недалеком прошлом опальный Александр Радулов. Впервые питерские армейцы пропустили так много. Это их четвертое поражение в пяти последних матчах.

Жалко болельщиков, которых «Матч ТВ» лишил такого зрелища-удовольствия, показав сегодня вечером унылую сухую ничью футбольной сборной России в столице Таджикистана. На «Татнефть Арене» болельщики увидели огненное противостояние кризисного «Ак Барса» и «новорожденного» СКА. Почему новорожденного? Да потому что так назвал свою команду ее главный тренер Роман Ротенберг на радостях после разгрома 7:2 минского «Динамо» в прошлом матче. А до этого лидер уступил трижды подряд – «Адмиралу», «Амуру» и «Сибири», вернувшись из турне всего с одним очком.

В Казани было всё, чем богат хоккей: красивые голы, драка, удаление до конца игры за удар коленом и даже вояж на лед… болельщика. В концовке, когда в победе хозяев никто не сомневался, на площадке неведомо откуда появился парень в зеленом джерси с «десяткой» на спине. Нет, это был не форвард «Ак Барса» и вице-чемпион Олимпиалы-2022 Дмитрий Воронков, а здоровенный детина. Он и уходить не хоте: в экстазе сел на колени, победоносно вскинул руки и потряс ими. Насилу его выдворили с поля. Десятку ему, без права переписки!

Перед его демаршем Александр Радулов буквально выкопал свой третий гол, установив окончательный счет – 5:2. В куче-мале шайбу из-под вратаря Дмитрия Николаева выудил и.о. капитана команды Вадим Шипачёв, а Радулов отправили ее в сетку. Тренерский запрос на помеху голкиперу Ротенберга не помог – гол засчитали, а гостям выписали малый штраф за «ложную тревогу».

А две свои первые шайбы 47-й номер «барсов» забросил в скоростных прорывах, эффектно переигрывая вратаря в ближнем бою. Ничья 1:1 ко второму перерыву превратилась в 3:1.

Первый период прошел под знаком СКА, вышедшему без своего лучшего бомбардира Марата Хайруллина и перекроенными звеньями. Но счет кистевым броском открыл «барс» Кирилл Петров, который пять лет назад побеждал СКА Знарка в финале Западной конференции (4-2). То поражение стоило тренеру армейцев увольнения из клуба и сборной.

После перерыва Никита Гусев в присущем себе стиле восстановил равновесие. После чего начался бенефис Радулова.

Защитник Игорь Ожиганов на пятачке ювелирно подставил клюшку и вернул интригу. Но гол в большинстве Ильи Сафонова после удаления до конца игры Никиты Комарова, которого раньше в кулачном бою опрокинул на лед Дмитрий Воронков, застопорил заключительный штурм ворот хозяев.

А в матче на «ВТБ Арене» с «Адмиралом» юный форвард «Динамо» Игорь Чернышов установил клубный рекорд в КХЛ, выйдя на лед в возрасте 16 лет, 11 месяцев, 18 дней. Но это всего лишь шестой молодой дебют бело-голубых: впереди в этом рейтинге Александр Овечкин, Максим Афиногенов, Дарюс Каспарайтис, Олег Ореховский, Алексей Ковалёв.

Чернышов (вовсе не родственник и даже не однофамилец основателя клуба Аркадия Черпнышёва) вышел всего на одну смену в первом периоде. А его команда уступила системной команде Леонида Тамбиева 1:2, правда, сорвав «сухарь»воспитаннику динамовской школы Никите Серебрякову. Это пятое поражение подряд дружины Алексея Кудашова. В субботу динамовцы будут принимать «Куньлунь Ред Стар». «Драконы» возвращаются из Ярославле с двумя очками за победу по буллитам над «Локомотивом».

Мораль: слабаков в КХЛ не осталось.

источник: «Советский спорт»
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