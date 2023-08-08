Ткачёв — самый ценный в КХЛ? У Омска нашлось 100 млн аргументов

КХЛ потихоньку возвращается из межсезонной спячки. Начинаются предсезонные турниры, но самое интересное событие августа произошло за пределами льда – Владимир Ткачёв подписал новый трёхлетний контракт с «Авангардом». Причём это соглашение стало единственным в лиге с девятью цифрами – 100 миллионов рублей в год.

До этого события омичи в основном только страдали: не смогли заманить обратно Боба Хартли, который привёл клуб к Кубку Гагарина, потеряли Сергея Толчинского, Арсения Грицюка, Корбана Найта и Алекса Бродхёрста – четырёх из шести лучших бомбардиров «ястребов» по итогам регулярного сезона. Разумеется, уход еще и Ткачёва, который стал раскрываться и как сильный снайпер (в прошлом сезоне впервые в карьере забросил более 20 шайб), мог бы окончательно ставить крест на предстоящем сезоне клуба.

Но, к счастью для болельщиков и руководства команды, достичь соглашения всё-таки удалось. Правда, для этого пришлось делать Владимира самым «дорогим» хоккеистом КХЛ. Причём дело не ограничивается чистой суммой, там ещё крайне любопытные бонусы: по 50 миллионов рублей за 55+ очков в регулярном сезоне и попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров лиги. В прошлом сезоне обе планки форварду покорились, так что он вполне может рассчитывать по итогам сезона на космическую сумму в 200 миллионов рублей. С учётом того, что рядом с ним остался Рид Буше (второй по размеру зарплаты игрок КХЛ), а также из минского «Динамо» переманили Райана Спунера, Ткачёв получит отличных партнёров и массу времени и свободы на льду.

Источник фото: РИА Новости

В этот момент обязательно набегут любители поворчать – зачем давать такие деньги? Вот только болельщики априори неправы, когда сравнивают контракты хоккеистов между собой. «Авангарду» совершенно неважно, кого и на какую сумму подписал СКА или «Ак Барс». Омичам важно только то, что происходит у них с командой. А она потеряла сразу несколько ведущих хоккеистов, поэтому отдавать ещё и второго бомбардира прошлого сезона КХЛ не имела никакого права. «Ястребы» могут платить ему столько? Да. Они имели шанс заменить его кем-то равноценным? Нет. Тогда какие ещё могут быть вопросы?

Не стоит забывать, что Ткачёв хотел попробовать себя в НХЛ, то есть здоровые игровые амбиции у форварда определённо присутствуют. По слухам, интерес до последнего проявляли «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», но, видимо, не обещали игроку твёрдого места в составе, из-за чего присутствовал риск повторения истории с «Лос-Анджелес Кингз», где Владимиру так и не дали шанса. Не считать же таковыми четыре матча, в которых россиянин успел набрать два очка за передачи.

Источник фото: НХЛ

В КХЛ тоже интерес к нападающему был, ведь ещё весной на него вроде как выходил «Трактор», который ищет пути к возвращению если не на вершину Восточной конференции, то хотя бы в её середину. Было бы забавно увидеть в составе одного клуба сразу двух Владимиров Ткачёвых, но шансов на это, судя по всему, было негусто.

Безусловно, было бы наивно считать, что ещё вчера над «Авангардом» сгущались свинцовые тучи, а уже сегодня светит солнце, но выдохнуть болельщики «ястребов» определённо могут. Сезон по-прежнему ожидается тяжёлый, и слишком многое будет зависеть от первого звена, что не особенно хорошо. Однако лидер и один из сильнейших хоккеистов КХЛ остался в Омске, а это не может не радовать местную публику. И тут не нужно смотреть на цифры контракта, в данном случае это просто ни к чему.