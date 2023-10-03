Триста у «тракториста». Гроссмейстерская отметка уральского самородка

Кого у нас обычно принято чествовать за преодоление очередной очковой планки в КХЛ? Правильно, Вадима Шипачёва, да Александра Радулова. А ранее отмечали каждый результативный балл Сергея Мозякина. Но если копнуть глубже, ближе к ядру отечественного хоккея, то и там находятся мастера, которые в ближайшем будущем начнут подпирать признанных мастодонтов российского хоккея.

РИА Новости

С самого начала сезона дела у челябинского «Трактора» идут натужно. Победы чередуются с депрессивными поражениями, дела в атаке не особо идут, а хоккей, который показывают подопечные наставника Анвара Гатиятулина вызывает слёзы. Однако, породив настоящий мем о том, что челябинские парни не способны пробудить себя на третий период, уральцы всё-таки медленно начали выходить из сентябрьского пике.

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ХК "Трактор"

В коллективе, где собрано приличное количество мастеров, уровня национальной сборной, особо выделяется Владимир Ткачёв. Именно он является забойщиком большинства атак, которые так или иначе могут создать проблемы любому сопернику. И в сером царстве осеннего «Трактора» именно Ткачёв является надеждой на то, что клуб с большим традициями выйдет на те мощности, которые от него давно ждут специалисты и местные болельщики.

В последней отчётной игре с «Сибирью» всё шло как и всегда - трудно и блекло. Команды активно возились в средней зоне, частенько, за неимением лучшего, просто вбрасывая шайбу в чужую зону. Такой хоккей может иметь смысл, если все исполнители находятся в сумасшедшей физической форме. Челябинцам её явно не хватает на старте регулярки.

ХК "Трактор"

На плечи Ткачёва, который в прошлом сезоне сыграл свой самый результативный отрезок 37 (16+21) очков в чемпионате, легла миссия по выгрызанию заветной победы. Все реактивные хоккеисты «Трактора» в лице Шабанова, Сошникова и Дер-Аргучинцева давно уже сникли, когда Владимир чётко понимал, что ему делать на старте овертайма.

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Челябинец аки электричка подхватил шайбу в средней зоне, попутно обыграл трёх игроков «Сибири» и неотразимо бросил в правый верхний угол ворот Красоткина. Таким образом, Ткачёв принёс не только вторую подряд победу хозяевам в овертайме, а ещё и разменял третью сотню очков в КХЛ. Не многие могут похвастаться такими показателями в нашей лиге. Итого, уральский самородок добрался до серьёзных показателей - 300-е (133+167) очков за карьеру.

РИА Новости

При этом, у Владимира за спиной уже есть «серебро» пекинской Олимпиады в составе сборной и бронзовая медаль КХЛ в позапрошлом сезоне. На днях лидеру «Трактора» исполнится 30 лет. Так что, возможности попретендовать на рекорды Шипачёва-Мозякина у него обязательно будут. А если у «Трактора» дела пойдут бодрее, то уже в нынешнем сезоне челябинская звезда может разменять полсотни очков.