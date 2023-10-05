СКА рухнул на 10-е место. До пропасти - один шаг

ПЕТИЦИЯ НА УВОЛЬНЕНИЕ

«Трактор» - «Салават Юлаев» - 0:4

Ещё пару лет назад матч географических соседей «Трактор» - «Салават Юлаев» привлёк бы к себе внимание любого хоккейного эстета. Это были команды, исповедующие атакующий стиль и украшающие только одним этим фактором всю лигу. Нынче обе команды демонстрируют весьма унылый хоккей, смотреть который даже преданным фанатам удаётся с огромным трудом. Отсюда появляются петиции болельщиков, которые настаивают на увольнении наставников. Подобные голосования появились в фанатских группах что челябинцев, что уфимцев.

Триста у «тракториста». Гроссмейстерская отметка уральского самородка

Сама игру прошла, по сути, в одну челябинскую калитку. В каждом из периодов подопечные Виктора Козлова отгрузили по одной-две шайбы в ворота хозяев. Особенно расстарался Артём Пименов, на счету которого до этой встречи не было ни одной заброшенной шайбы. В этой же игре Пименов открыл счёт в середине первого периода, и он же забросил четвёртую шайбу, которая поставила точку в игре. После сухого поражения руководство «Трактора» отправило в отставку главного тренера Анвара Гатиятулина. Получается, что петиция сработала.

Источник фото: ХК «Трактор»

ЛЁД ХОРОШИЙ - СКА НЕ ОЧЕНЬ

«Динамо» (Минск) - СКА - 4:2

Гости из Санкт-Петербурга пожаловали в Минск в не самом хорошем расположении духа. В предыдущей игре в Сочи СКА нарвался на разъяренного Матвея Мичкова, который не преминул воспользоваться ситуацией и отгрузить в ворота своего же клуба целых три очка (1+2). К тому же, игра проходила на фоне скандального перехода вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова в армейского клуба. Миначане же в предыдущей игре в сухую обыграли «Барыс» и были полны решимости продлить приятную серию.

Подопечные Романа Ротенберга начали за здравие. В конце первого периода они забросили подряд две шайбы, тем самым показывая свои самые серьёзные намерения в этом матче. Однако, бело-голубые оказались не так уж просты. За следующие 40 минут игрового времени они четырежды наказали статусных гостей. Дублем отметился один из лучших бомбардиров команды Роман Горбунова. На послематчевой пресс-конференции наставник армейцев рассказал, что лёд в этот раз был хорошим, но команда слишком утомлённая из-за частых перелётов.

Источник фото: ХК СКА

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ГОЛДОБИНА



«Спартак» - «Сибирь» - 5:2

Столичный «Спартак» после двух подряд чувствительных поражений был полон сил и надежд дал решительный бой гостям из Новосибирска. И по началу встречи складывалось ощущение, что «Сибирь» ждёт в Москве разгром, настолько мощным был накат красно-белых на владения вратаря Дениса Костина. Особенно усердствовало на льду звено лидеров Голдобин-Морозов-Порядин. Лучший бомбардир КХЛ Николай Голдобин (11+9) довольно быстро открыл счёт, после чего хозяева ещё долго возили гостей в их зоне.

Но сибиряки пришли в себя, нашли силы, чтобы в дальнейшем навязать серьёзную борьбу москвичам. С середины второго отрезка команды шли ноздря в ноздрю. На очередную шайбу Голдобина (дубль!) ответил Тэйлор Бек при помощи Николая Прохоркина. Так бы всё и шло дальше, но красно-белые в конце матча ушли в отрыв и больше не дали возможности гостям к себе приблизиться.

Источник фото: РИА Новости

У ЯРОСЛАВЛЯ МЫШЦЫ БОЛЬШЕ

«Динамо» (Москва) - «Локомотив» - 2:5

На столичной ВТБ-Арене сошлись лидеры Запада КХЛ «Динамо» и «Локомотив». Аншлагом встретили болельщики двух лучших представителей силового российского хоккея. Бело-голубые и железнодорожники имели перед очной встречей длительные победные серии. Именно в этой встрече должен был определиться единоличный лидер конференции.

Каково же было удивление динамовских фанатов, когда ведомые Игорем Никитиным хоккеисты с первых же секунд встречи просто смяли своих оппонентов, не давая им продохнуть. Качественный форчеккинг и молниеносные атаки - залог успеха ярославцев в этом матче и пять красивых шайб. Плюс, раздухарился не на шутку штатный снайпер «Локомотива» Максим Шалунов. Нападающий мало того, что забросил в этом матче две шайбы, так ещё и вошёл в двадцатку лучших бомбардиров регулярных чемпионатов КХЛ в истории. На счету форварда «Локомотив» уже 147 голов.

Источник фото: ХК «Локомотив»

ВСПОМНИЛИ О СТАТУСЕ

ЦСКА - «Барыс» - 4:0

Начавший провально сентябрь ЦСКА, похоже, полностью обрёл себя, образца последних нескольких лет. За две предыдущие игры столичные армейцы наколотили в ворота своих соперников 16 шайб, будто отмазываясь за недавние неудачи. И не сказать, что у москвичей есть забойщики подобного рывка, вперёд летят абсолютно все.

На этот раз в гости к подопечным Сергея Фёдорова пожаловал «Барыс». Участь быть битыми с крупным счётом астанинская команда отчасти миновала, но пришлось проигрывать в сухую. Армейцы планомерно, от периода к периоду, наращивали своё превосходство. По сути, к началу третьего отрезка всё было понятно. Перед очной встречей со СКА у москвичей серия из трёх подряд побед с весьма грозной разницей шайб 20-2. Команде Романа Ротенберга предстоит выдержать серьёзное испытание.

Джокер по прозвищу Венгр. Экс-торпедовец лишил команду Ларионова лидерства