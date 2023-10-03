Джокер по прозвищу «Венгр». Экс-торпедовец лишил команду Ларионова лидерства

Нижегородское «Торпедо» в этом сезоне приятно удивляет своих болельщиков и нейтральных любителей хоккея. Молодая команда Игоря Ларионова примерно одинаково хороша во всех линиях и не вымучивает очки, а добывает их благодаря яркой, вызывающей симпатию игре. Так что в группе лидеров Западной конференции нижегородцы находятся вполне заслуженно.

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ХК "Торпедо"

Единственное, чего пока не хватает автозаводцам — это своеобразного «инстинкта убийцы». Настоящим грандом КХЛ ларионовскому «Торпедо» ещё только предстоит стать. Безголевую игру в Уфе и недавнее поражение от хоккейного клуба «Сочи» можно объяснить только недостатком опыта.

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Вернуть себе первую строчку на Западе торпедовцы могли в случае победы в домашнем матче над «Авангардом». Для омичей эта встреча была продолжением затяжной выездной серии, по ходу которой они успели потерпеть четыре поражения. В том числе, пропустив пять шайб в Екатеринбурге и шесть — в Москве от «Динамо». Эти неудачи отбросили «ястребов» к границе кубковой восьмёрки Востока. Так что очки «Авангарду» были необходимы как воздух.

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Началась игра с атак «Торпедо». Но после первого удаления в составе нижегородцев омичи перехватили инициативу и смогли открыть счёт. Причём, своеобразный «привет» хозяевам льда передал их бывший партнёр по команде. Денис Венгрыжановский прошёл через всю вертикаль нижегородского хоккея, поиграв в МХЛ за «Чайку», в ВХЛ — за «Торпедо-Горький» и, наконец, в КХЛ за «Торпедо». А нынешний сезон начал в «Авангарде». Свой гол Денис по сути организовал сам, на скорости пролетев практически через всю площадку и завершив свой проход неотразимым броском по воротам Ивана Кульбакова.

РИА Новости

После этого игра на встречных курсах продолжилась, но до первого перерыва счёт больше не менялся. В похожем ключе развивались события и во второй двадцатиминутке. С той лишь разницей, что судьям пришлось чаще останавливать игру, выписывая заслуженные наказания игрокам как одной, так и другой команды. Но дела в большинстве и у «Торпедо», и у «Авангарда» шли одинаково плохо. Так что перед заключительным отрезком основного времени минимальный перевес продолжал оставаться в руках омичей.

В третьем периоде торпедовцам просто необходимо было прибавлять. Но всерьёз прижать «Авангард» к их воротам никак не получалось. А вот воодушевлённый успехом Венгрыжановский мог оформить дубль, едва не повторив свой трюк образца первого периода.

Омичи грамотно «вязали» игроков «Торпедо» на всех участках площадки, не давая им свободы даже при игре в неравных составах. А когда шайба всё-таки долетала до ворот «Авангарда», гостей выручал Демченко, пусть иногда и не без доли везения. Встреча плавно катилась к минимальной победе сибирского клуба.

РИА Новости

Попытка последнего штурма в исполнении хозяев льда началась только за полминуты до сирены. Торпедовцы привезли шайбу в чужую зону, после чего Игорь Ларионов выпустил шестого полевого игрока и взял тайм-аут. Но на то, чтобы организовать голевую комбинацию, его команде не хватило времени. 0:1 - «Торпедо» терпит второе сухое поражение в сезоне и упускает шанс вернуться на первую строчку в конференции.