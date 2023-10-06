Мичков разрывает КХЛ. Ротенберг кусает локти

Пока Роман Ротенберг вещает о том, что неудачи его СКА (10-е место на Западе) связаны с большим количеством перелётов (к слову, остальные клубы летают не меньше, особенно, если вспомнить про команды с Дальнего Востока), отправленный в утиль, точнее, в «Сочи» юный талант клуба из Санкт-Петербурга Матвей Мичков продолжает штамповать очки в каждой игре.

Особенно вопрос отсылки Мичкова в аренду остро встаёт перед отчётным противостоянием двух армейских коллективов. Хочется напомнить статистическую деталь — лучший на данный момент бомбардир СКА Владимир Алистров набрал 10 очков в 12 матчах, у некствана те же 10 результативным баллов, но всего за 8 встреч. Получается, что дело не в самом подходе Матвея к хоккею, а в проблемах в личных взаимоотношениях Романа Ротенберга с главным талантом российского хоккея.

Источник фото: ХК СКА

Мичков будто дал южанам дополнительный импульс в регулярном чемпионате. Подопечные Дмитрия Кокорева и до аренды Матвея вполне уверенно начали чемпионат, а после приезда таланта, так и вовсе выдали мощный победный рывок, где потерпели поражение только в матче со злым ЦСКА. Промежуточный итог - 10 побед в 14 матчах! За весь прошлый сезон сочинцы выиграли лишь 11 встреч.

В недавнем сверх ожидаемом поединке, где лицом к лицу столкнулись «Сочи» и СКА, а точнее Мичков и Ротенберг, у Матвея как будто ещё больше раскрылись крылья. Так бывает, когда хочешь своему условно бывшему клубу доказать, что руководство сделало ошибку, отправив результативного хоккеиста на периферию. Юный форвард неистовствовал, записав на свой счёт 3 (1+2) очка, внеся своими действиями основной вклад в победу над бывшими одноклубниками.

Скорее всего, Роман Ротенберг уже кусает локти, наблюдая за тем, как летит вверх карьера Мичкова в клубе, на успех которого перед началом чемпионата мог поставить только сумасшедший. А глядя на то, как мучается СКА над реализацией и общим командным ритмом, Матвей сейчас бы был очень впору, так сказать, для разгона затвердевшей массы.

Источник фото: ХК «Сочи»

Молодой нападающий ещё раз явил истину, что с игроками такого склада, надо усиленно работать и находить подход. А в армейском коллективе из-за перебора молодых и перспективных дарований, похоже, голова кругом пошла. Отсюда нервозность, непонятные результаты на старте и вечные обещания наладить в ближайшей перспективе игру.