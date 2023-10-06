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Хет-трик Гребёнкина развалил «Салават Юлаев». Разин третий раз за месяц переиграл команду Козлова

«Металлург» не дал сравнять счёт и нанёс Уфе очередное поражение.
Хет-трик Гребёнкина развалил «Салават Юлаев». Разин третий раз за месяц переиграл команду Козлова
06 октября 2023 20:49
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК "Металлург"

У «Металлурга» был шанс третий раз за месяц обыграть «Салават Юлаев». Текущая серия из трёх подряд побед стартовала как раз таки в Уфе. В следующих играх птенцы Андрея Разина дважды разобрали на составляющие «Нефтехимик». Уфимцы с того поражения от «Магнитки» проиграли «Ладе», но реабилитировались, всухую одолев «Трактор».

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ХК "Салават Юлаев"

Нагнетали обстановку на льду с самых первых минут гости. Устраивали карусели у ворот Артёма Загидулина, комбинировали и разыгрывали многоходовые комбинации, от которых у защиты хозяев кружилась голова, а в середине периода провалились, пропустили контратаку и начали гореть в счёте. Не забивавший 9 матчей кряду Никита Гребёнкин добил шайбу после сильного броска молодого Михаила Грасса и прервал «сухую» серию Ильи Ежова, которая продлилась 66 минут.

Матч перешёл в разряд, когда преимущество перетекло к «Металлургу» с редкими вылазками подопечных Виктора Козлова к воротам «Магнитки». Но у уфимцев совершенно не складывалось забить, а парни из Магнитогорска особо не пытались. Плюс ко всему отлично играл вратарь гостей Загидулин, который в одном из эпизодов вытащил «мёртвую» шайбу, сотворив, вероятно, сейв осени.

ХК "Салават Юлаев"

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Вечер прерванных безголевых серий продолжил ум, честь и совесть казахского хоккея Никита Михайлис. 13 матчей без голов было у форварда «Металлурга» до игры с уфимской командой. В численном большинстве джокер хозяев неотразимо бросил и во второй раз пробил Ежова.

ХК "Салават Юлаев"

Но был свой герой матча и у «Салавата Юлаева» - это капитан Павел Коледов, который сначала при игре 5 на 3, во время осады ворот гостей, выловил на себя практически все броски подопечных Разина, а потом во время ещё одного меньшинства сделал всё возможное для того, чтобы отвести угрозы от ворот Ежова. Было больно, зато продуктивно. Настоящий герой! Однако одного самоотверженного Коледова было мало. Очень активный Александр Петунин под конец второго отрезка наказал гостей за большое количество удалений.

ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» оказался очень упёртой командой. В третьем периоде гости устроили настоящий хоккейный карнавал у ворот «Магнитки», дважды наказав хозяев за раннее уверование в победу. Три шайбы разницы в хоккее вполне отыгрываются. Уфимцы за несколько минут наиграли на целых две шайбы, сократив до минимума преимущество магнитогорских хоккеистов. Но этого оказалось мало. Быстро опомнился «Металлург», вновь увеличив преимущество усилиями молодого Гребёнкина, который в итоге записал на свой счёт первый хет-трик в карьере. А дальше команды уже играли для зрителей, обмениваясь красивыми шайбами. Но подопечные Разина постоянно держали руку на пульсе, не подпуская соперника ближе, чем на две шайбы.

источник: «Советский спорт»
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