Почему Шипачева и Кагарлицкого нет в сборной, а армейцев там аж 21!Все ороссийском хоккее

Хоккей 05 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» -о составе сборной России на Кубок Первого канала, «сухой» победе СКА и осечке «Авангарда».

Главная новость – это, конечно, обнародованный состав сборной России, который штаб Ильи Воробьева вызывал на Кубок Первого канала. 21 хоккеист – из СКА и ЦСКА.

Наш обозреватель Павел Лысенков прошелся по возможным сочетаниям в нашей команде и напомнил, что третий матч сборная России проведет на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

На тему сборной высказался также эксперт «Советского спорта» двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, который порассуждал и о не вызванных в сборную лидерах КХЛ Вадиме Шипачеве и Дмитрии Кагарлицком из московского «Динамо», и о роли Олега Знарка, вернувшегося к работе в системе национальных команд.

А игроки СКА, вызванные в сборную России, блестяще проявили себя в матче с «Торпедо», разгромив нижегородцев 6:0. Лучший бомбардир КХЛ среди россиян Никита Гусев набрал в этом матче 3 (1+2) очка. Столько же и на счету Максима Карпова.

«Авангард» уступил «Трактору» в овертайме – 2:3. На первый взгляд необычный результат. Но если вспомнить, что «ястребы» проводили второй матч за два дня, упрекать их не за что. Когда нет времени даже на элементарный отдых, где уж тут изучить нового соперника.

Минское «Динамо» уступило «Нефтехимику» 1:2. Но я бы все равно отметил, единственную шайбу за белорусов забросил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко. Ветеран находится в Минске на просмотровом контракте. И уже успел отличиться голом. Впрочем, главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко заявил, что решение по Терещенко еще не принято. Не хотелось бы, чтоб опытнейший центрфорвард пропустил сезон!

В среду в КХЛ пройдет шесть матчей.

15.30* Сибирь – Металлург КХЛ ТВ

19.00 Локомотив – Амур КХЛ ТВ HD

19.30 Динамо М – Куньлунь

19.30 ХК Сочи – Динамо Р

20.00 Спартак – Йокерит КХЛ ТВ

20.30Слован – Салават Юлаев

* - Время московское.

Любопытно понаблюдать за матчами московских клубов, которые соседствуют в турнирной таблице. «Динамо» попробует одержать шестую победу кряду. А «Спартак» - увеличить отрыв от бело-голубых.

Интересен и «Салават», который попробует стряхнуть с себя оцепенение последних матчей, в которых он забросил всего одну шайбу. Может уфимцам повезет в Братиславе?

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