Каюмов бьет арбитра в челюсть, а Квартальнов рассуждает о пипиське! Все о хоккее

Хоккей 08 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - о драке на матче «Локомотива», где лайнсмен пропустил хук справа, и огненном интервью Артемия Панарина.

Боевые матчи прошли в КХЛ в пятницу! «Локомотив» проиграл «Йокериту» 0:3. И вместе с двумя очками уступил финнам и третью строчку в таблице Западной конференции. Но главные события произошли на 48-й минуте встречи, когда все шайбы уже были заброшены.

20-летний Артур Каюмов был так раздосадован тем, что его команда уступает в счете, что сперва сильно разогнавшись, впечатал в борт Еспера Енсена. А когда из-за этого началась потасовка, сбросил перчатки и заложил с правой смачный хук линейному арбитру Ивану Дедюле, пытавшемуся не допустить массовой драки на льду.

В итоге молодому ярославцу выписали 47 минут штрафа. А что добавит дисциплинарный комитет – это еще вопрос! Потому что судья на льду – лицо неприкосновенное. И даже если Каюмов заявит, что случайно врезал лайнсмену по челюсти, безнаказанным это вряд ли останется.

Впрочем, главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова волновал не этот эпизод, а не выразительная игра его команды в атаке, о которой он высказался весьма оригинально

- Я тут вспомнил слова Бориса Петровича Михайлова, но тут женщины, да? Я сейчас выражусь чуть-чуть некорректно, - долго подбирал слова наставник ярославцев, но потом все же выдал. – Надо было шайбу взять и из-под пиписьки забить, как Михайлов говорил! А у нас этого не было…

«Автомобилист» взял очередные два очка. Но победу, вырванную в овертайме у «Амура» (5:4) уральцы вряд ли запишут себе в актив. Ведь еще на 47-й минуте встречи они уверенно вели в счете 3:1, а потом позволили хабаровчанам отыграться! «Амур» в этом плане – уникальная команда. В восьми последних поединках дальневосточники шесть раз дотянули до добавочного времени.

Вот для «Северстали» Андрея Разина победа над «Куньлунем» в овертайме (2:1) – совсем другое дело! Это явный плюс. Благодаря ей череповчане ушли с последнего места на Западе, обойдя в таблице и минчан, и словаков.

В субботу битвы в КХЛ ожидаются не хуже!

10.00 Адмирал – Барыс КХЛ ТВ HD

13.30 Сибирь – Трактор КХЛ ТВ

14.30 Металлург – Спартак КХЛ ТВ

17.00 Торпедо – Нефтехимик

17.00 Витязь – Динамо М КХЛ ТВ

17.00 ХК Сочи – Авангард КХЛ ТВ HD

19.30 Слован – Ак Барс КХЛ ТВ

* Время московское

Московское «Динамо» отправится в Подольск к «Витязю». На сегодняшний день клубы – принципиальные соперники за место в зоне плей-офф. И оба хотят подняться выше. За плечами у бело-голубых серия из шести побед.

«Спартак» сразится на Урале с «Магниткой». И в этом матче тоже будет жарко! Ведь в первой очной ставке соперники забросили девять шайб, и «металлурги» добились победы только по буллитам – 5:4.

«Ак Барс» после крупного поражения в Санкт-Петербурге отведет душу на «Словане», в очередной раз обнажив многослойность КХЛ.

Самые яркие события этих матчей - на сайте «Советского спорта». А на закуску поговорим и о наших топовых игроках в НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров жестко высказался о проблемах, которые Илья Ковальчук сейчас испытывает в «Лос-Анджелесе». По мнению нашего эксперта новый главный тренер «Кингз» не прав по отношению к нашему форварду.

А наш обозреватель Павел Лысенков сделал зажигательное интервью с Артемием Панариным, поговорив с ним о самых разных российских проблемах. И не только хоккейных.

Ну и не забываем, что совсем скоро начнется Кубок Первого канала. И один из его матчей (против финнов) сборная России проведет в Санкт-Петербурге, где будет зафиксирован рекорд столетия! Какой именно – читайте в материале Павла Лысенкова.