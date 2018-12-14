Как наши обманули вратаря шведов, а Малкин поддержал Ковальчука. Все о хоккее

Хоккей 14 декабря 2018 07:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - о победе сборной России над «Тре Крунур», а также самых интересных моментах в интервью Малкина и Ротенберга.

Российский этап Евротура начался здорово – с непредсказуемых камбэков и борьбой до буллитов. В Москве россияне отыгрались у шведов с 0:2, задавив соперников в третьем периоде и добившись победы в серии послематчевых бросков – 3:2.

Все события в этой игре изложил в своем репортаже наш обозреватель Владислав Домрачев.

А Дмитрий Пономаренко поговорил после победы с двумя ее главными героями. С форвардом Михаилом Григоренко, который забросил первую шайбу в ворота «Тре Крунур», а также реализовал победный буллит.

И с голкипером Ильей Сорокиным, который несколько раз спас россиян в овертайме от неминуемого гола, когда наши дважды оставались в меньшинстве, а затем и все буллиты в этом матче отразил.

Круто! Но также ликовали и болельщики чешской сборной, которая отправилась в Финляндию на выставочный матч и там вообще отыгралась с 0:3, также победив по буллитам.

При этом если в матче нашей национальной команды доминировали московские армейцы, то в олимпийской сборной отличились спартаковцы Александр Хохлачев и Владислав Провольнев – 2:1, тоже трудная, но тоже победа над словаками.

Тем временем в Москве прошел международный хоккейный форум. И на нем главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко встретился с председателем Правления ФХР Аркадием Ротенбергом. Говорили о глобальных вещах. К примеру, о коррупции в детском хоккее.

Побывал на международном хоккейном форуме и наш обозреватель Павел Лысенков. И пообщался там с председателем Совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым.

Все идет к тому, что Омск примет у себя МЧМ-2023. А это означает, что к этому времени в городе будет построена новая арена, на которую вернется «Авангард»!

Героем интервью нашего корреспондента Елены Кузютиной стал защитник сборной России и «Локомотива» Александр Елесин.

При этом не будем забывать, что впереди у сборной России матч на футбольном поле против финнов в Санкт-Петербурге, на котором планируется собрать 68 тысяч зрителей. А что думают о нем тренеры, руководители и игроки нашей команды? Читайте на сайте «Советского спорта»!

Кстати об этом матче, как, прочем, и о многом другом высказался в интервью «Советскому спорту» и лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Так что пропустить такой матч просто нельзя! Но до него у сборной России будет еще битва в Москве с чехами. А на сайте «Советского спорта» - масса интересных материалов. Не пропустите!