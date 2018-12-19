Кожевников критикует Третьяка, а Славин предлагает упразднить Матч звезд КХЛ

Хоккей 19 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» продолжает дискуссию о лимите легионеров, дарит свежую идею руководству КХЛ и восхищается подвигами вратарей.

Вчерашний вечер выдался богатым на неожиданные результаты. Поэтому начнем с Запада. И первым номером в шоу сенсаций, конечно, идет «Витязь», который в Подольске взял, да и прервал победную серию московских армейцев на 19 матче, обыграв их 2:0.

Скажем больше, лидеры сборной России, которые здорово себя показали на Кубке Первого канала поразить ворота подмосковной команды ни разу не смогли. Хотя защищал их молодой Александр Самонов, который отразил аж 37 бросков хотя и проводил в КХЛ лишь 13-й матч. А решающий гол в ворота ЦСКА забил опытный Александр Семин. И эта шайба стала для форварда 13-й в этом сезоне. Вот такая чертова дюжина, о которую споткнулись армейцы.

Не меньше порадовал своих болельщиков и «Спартак», который в Москве разгромил «Йокерит» – 5:0! Дубль на счету Александра Хохлачева. А фокус в том, что в начале декабря красно-белые уже громили «джокеров» в Мытищах с похожим счетом – 5:1.

Серию вчерашних неожиданных побед продолжил ХК Сочи, крупно обыгравший дома «Салават Юлаев» – 5:2. И хотя в составе уфимцев, наконец, начал забивать Линус Умарк, гол шведа лишь слегка скрасил поражение гостей.

Победу, конечно, уже совершенно не сенсационную одержали и московские динамовцы на Дальнем востоке – 2:1 над «Амуром». А вот рижане очки в матче с минчанами упустили. В итоге латвийцы отстали от зоны плей-офф уже на пять турнирных баллов, поскольку все их прямые конкуренты одержали победы.

Удивила и «Сибирь», одолевшая дома «Локомотив» – 4:2. И снова героем матча стал вратарь – Алексей Красиков, отразивший 52 броска!

А вот «Северстали» совершить подобный подвиг не удалось – 0:3 в Астане. Хотя голкипер череповчан Доминик Фурх отразил еще больше – 56 бросков. Тогда как вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон всего 13.

Пожалуй, только СКА спокойно и предсказуемо разобрался со «Слованом» – 4:1. Теперь следим за победной серией питерцев. Пока она насчитывает шесть матчей.

Сегодня в КХЛ пройдет всего три встречи.

19.00* Ак Барс – Металлург (КХЛ ТВ)

19.00 Нефтехимик – Автомобилист (КХЛ ТВ HD)

19.00 Торпедо – Трактор

* Время московское

И среди них, конечно, выделяется битва «Ак Барса» с «Магниткой». В ноябре казанцы отпраздновали победу над магнитогорцами – 3:2.

Все яркие моменты в этих матчах мы, конечно, обсудим на нашем сайте.

«Советский спорт», тем временем, продолжает обсуждать тему отмены лимита на легионеров. Накануне наш обозреватель Дмитрий Пономаренко жестко выступил против подобных реформ в КХЛ.

Во вторник в дискуссию включился олимпийский чемпион Александр Кожевников, который, напротив, двумя руками ратует за отмену лимита. Кожевников заявил, что раз выпускники российских ДЮСШ не дотягивают до уровня КХЛ и расцветают только к 25 годам, то и нечего им в элитной лиге делать. И заодно покритиковал Владислава Третьяка – за то, что школы (по мнению Кожевникова) работают плохо.

А наш обозреватель Виталий Славин обратился напрямую к президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко.

И предложил ему упразднить Матч звезд КХЛ. А вместо этого провести в это время матча между победителем хоккейной Лиги чемпионов и обладателем Кубка Гагарина.

Это еще одна мощная тема для дискуссии, которая затрагивает весь европейский хоккей в целом. Подключайтесь!