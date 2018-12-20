Дацюка сватают в «Детройт», а Шумакову ищут тройку в «Авангарде». Все о хоккее

Хоккей 20 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - о будущем Павла Дацюка, возвращении в КХЛ Сергея Шумакова и открытом письме Славина Александру Кожевникову.

Спор о возможной отмене лимита легионеров в КХЛ получил новый поворот. Накануне олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался за его отмену. И тут же получил в ответ открытое письмо от нашего обозревателя Виталия Славина, который задается вопросом – а стал бы сам Кожевником известным игроком, если бы в наши команды времен СССР свободно пускали иностранцев? И сам же отвечает, что навряд ли!

Продолжаем дискуссию. Но не проходим и мимо сыгранных матчей. Тем более, что острая тема эхом отзывается и в них.

Вот смотрите, «Трактор» уперся в гостях у «Торпедо» и одержал очень важную победу в овертайме – 3:2, которая позволила челябинцам войти в зону плей-офф. А кто же забросил решающую шайбу на 62-й минуте выскочив один на один против опытного вратаря «Торпедо» Станислава Галимова?

20-летний Илья Карпухин, который проводил свой седьмой матч в КХЛ, а гол в нашей лиге забил впервые. И как вы думаете – добавит такая шайба уверенности молодому парню? Конечно, да! А был бы он в составе при отсутствии лимита на легионеров? Конечно, нет!

«Ак Барс» также жестко зарубился с «Магниткой», казанцы вели в счете 3:1 – отмечаем гол одного из лучших снайперов нашего хоккея Даниса Зарипова. Магнитогорцы в ответ сотворили дежурное предновогоднее чудо и отыгрались на последней минуте матча – 3:3 – усилиями тройки уже лучшего снайпера нашего хоккея Сергея Мозякина. А затем взяли два очка на буллитах к разочарованию болельщиков хозяев.

«Нефтехимик» уступил дома «Автомобилисту» - 1:2 и еще больше осложнил свое турнирное положение. У уральцев же стоит выделить гол лучшего снайпера КХЛ этого сезона Найджела Доуса. Казанец первым в нашем чемпионате распечатал третий десяток – 21 шайба на счету. И, увы, семь первых позиций в рейтинге самых метких игроков КХЛ занимают иностранцы – простая констатация факта.

Сегодняшний день обещает быть еще более богатым на события – 9 матчей!

14:30* Куньлунь – Динамо М КХЛ ТВ

15:30 Сибирь – Амур КХЛ ТВ HD

17:00 Барыс – Локомотив Матч ТВ, КХЛ ТВ

19:30 Авангард – Северсталь КХЛ ТВ

19:30 Витязь – ХК Сочи

19:30 СКА – Динамо Р

19:30 Спартак – Салават Юлаев КХЛ ТВ HD

19:30 Йокерит – ЦСКА КХЛ ТВ

19:30 Динамо Мн – Слован

* Время московское.

Вот казалось бы рядовая встреча «Авангард» – «Северсталь». Но в ней может дебютировать блудный сын нашего хоккея Сергей Шумаков, который разорвал контракт с ЦСКА. Рванул на нервах за океан. Не прижился в «Вашингтоне», не захотел ждать «благоприятной погоды» в АХЛ. И вот вернулся в декабре в нашу лигу, подписав контракт с «Авангардом».

Обо всех его мытарствах и о том, какая у Сергея будет роль в новой команде, читайте в заметке нашего обозревателя Владислава Домрачева.

Я же скажу спасибо ЦСКА, который не стал мешать талантливому форварду со сложным характером продолжать карьеру. А спокойно отпустил сперва из клуба, а потом в «Авангард», хотя и имел на Шумакова все права в КХЛ.

ЦСКА сыграет с «Йокеритом» в Хельсинки. И будет интересно, кто из клубов быстрее опомнится от предыдущего «сухого» поражения? Напомню, что армейцы уступили «Витязю» 0:2, а финны «Спартаку» - 0:5.

СКА примет дома рижан и попробует одержать седьмую победу кряду. Кстати, в прессе не утихает тема вокруг лидера армейцев Павла Дацюка, которого в этом сезоне лишили капитанства.

Наш обозреватель Павел Лысенков выдвинул версию, что в следующем сезоне опытный форвард может вернуться в «Детройт», где его не забыли.

Ну а московское «Динамо» продолжит свой вояж по Дальнему востоку и постарается поднять посещаемость домашних матчей «Куньлуня», который на прошлой игре с «Амуром» собрал всего 700 с небольшим человек.

Все яркие моменты в этих матчах мы, конечно, обсудим на сайте «Советского спорта». Не переключайтесь!