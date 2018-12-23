«Бросок на зависть Хабибу». Лысенков – о том, что было в матче в Питере - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 20:00Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    «Бросок на зависть Хабибу». Лысенков – о том, что было в матче в Питере

    Обозреватель «Советского спорта» рассказывает четыре самых ярких факта об историческом матче СКА – ЦСКА (1:4), прошедшем на «Газпром Арене».

    1. КОНЦЕРТ ЛЕПСА

    Когда еще такое увидишь? Футбольная «Газпром Арена», в центре которой поставили хоккейный каток. Игроки вышли на раскатку, и в эти минуты давал концерт Григорий Лепс, затянув незабвенную «Рюмку водки на столе». Впечатление – отпад!

    «Теперь было даже интереснее на разминке, потому что выступал Лепс. Организацию матча сделали интереснее. Возможно, внесли коррективы. Мне больше понравилось, чем в воскресной игре Россия – Финляндия. Было побольше шума, движухи», – сказал форвард ЦСКА Михаил Григоренко.

    Всего на арене и на концерте собралось 80 720 зрителей. Кажется, Лепс для такой аудитории еще не пел. Для сравнения, примерно столько же собралось на легендарном концерте Queen на стадионе Wembley в 1986 году.

    2. ДРАКА

    В середине второго периода Хоккейную классику украсила драка форвардов Виктора Тихонова (СКА) и Павла Карнаухова (ЦСКА). Тихонов дрался активнее, наносил неплохие удары, но Карнаухов ловким движением поборол соперника, опрокинув его на лед и упав сверху.

    «Спасибо судьям, они сделали свою работу. Мы решили подраться, и нас никто не разнимал, – сказал Карнаухов. – Но вообще это была обычная драка. Ничего такого. Виктор спросил, я ответил: «Ну давай». Зачинщиком не был. И это ведь концовка смены, мышцы уже подзакисли. Но если надо драться, то я готов».

    3. ХАБИБ

    Да, Карнаухов отправил Тихонова на лед приемчиком из арсенала легендарного бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Это был takedown – захват и бросок с опрокидыванием. Кстати, это все произошло на глазах самого Хабиба. СКА с ним дружит, уже дарил свой свитер. А теперь Нурмагомедов приезжал в центр «Хоккейный город», где открывал школу дзюдо. И вышел на символическое вбрасывание перед матчем, смешно шаркая ботинками по льду.

    После матча я столкнулся с Хабибом лицом к лицу, когда заходил в раздевалку СКА. Попросил об интервью, но Нурмагомедов с застенчивой улыбкой вежливо отказался: «Идите к хоккеистам, пожалуйста. Они скажут гораздо лучше, чем я».

    4. РАЗБОР ПОЛЕТОВ

    А в эту раздевалку мы попали только через 20 минут после микст-зоны. За закрытыми дверями шел жесткий разбор полетов с участием высшего руководства СКА. Поразительно, но впервые в истории питерский клуб проиграл ЦСКА все четыре матча в чемпионате. Причем все четыре раза москвичи не позволяли забить себе больше, чем один гол. СКА уступал в агрессии. Пропускал голы, сделав ставку не на Игоря Шестеркина, а зачем-то на Магнуса Хелльберга. В общем, без шансов. Нельзя сказать, что под главным тренером Ильей Воробьевым шатается стул. Выводы будут сделаны после плей-офф. Но уже понятно, кто будет фаворитом возможной кубковой серии ЦСКА – СКА.

    Это единственное, что омрачило праздник питерцам. Потому что организация самого матча была замечательной. И был побит рекорд КХЛ по посещаемости.

    #кхл#хк ска#хк цска#Газпром арена
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