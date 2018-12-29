«Динамо» поздравляет «Спартак» с годом Свиньи, а дубль Капризова крушит чемпиона

Хоккей 29 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – о победах ЦСКА и московского «Динамо» перед Новым годом и первых впечатлениях от игры россиян на МЧМ-2019.

В пятницу хоккейный день в КХЛ явно удался! Начнем с Москвы, где ЦСКА принимал действующего чемпиона КХЛ – «Ак Барс» и в очередной раз заставил казанцев дрогнуть перед лидерами Запада – 4:2. Во многом исход этого матча был предрешен дублем лидера армейцев Кирилла Капризова. И то, что молодой форвард забивает голы в битвах с принципиальными соперниками – плюс и для нашей сборной.

Впрочем, эта победа не позволила ЦСКА вернутся на первое место в турнирной таблице чемпионата КХЛ. Потому что и «Автомобилист» в пятницу одержал победу – 2:1. Пусть над куда более скромными минчанами. Но это все те же два очка. И московским армейцам остается утешаться только тем, что у них две игры в запасе, которые могут вновь сделать их единоличными лидерами лиги.

Интересная заочная борьба шла в пятницу в зоне плей-офф Западной конференции.

Московские динамовцы ушли на первый период в Череповце, уступая 0:2. Но потом собрались и вырвали волевую победу – 5:3. Дубли на счету Дмитрия Кагарлицкого и Даниила Тарасова.

Шестая победа кряду позволила бело-голубым впервые в этом сезоне выйти на пятое место в турнирной таблице Запада и обойти «Спартак», который вчера уступил «Локомотиву» – 1:3. Теперь у «Динамо» 49 очков, а у красно-белых – 48.

Вот так динамовцы поздравили земляков-соседей с Новым годом. Кстати, с годом Свиньи! Хотя, конечно, «гладиаторам» вчера было не до новогодних шуток и каламбуров.

В пятницу на 72 году жизни скончался известный нападающий «Спартака» Евгений Зимин. И это утрата для нашего хоккея. Потому что Зимин был не только классным в прошлом игроком. Он продолжал жить хоккеем. И я вспомнил, как год назад разговаривал с ним о Суперсерии-72. Очень откровенный вышел диалог! Предлагаю и вам еще раз его прочитать и послушать. Потому что на этом видео Евгений Владимирович – живой и веселый, каким он для меня всегда и останется.

Но вернемся в КХЛ. Спартаковцев вчера мог догнать по очкам и ХК Сочи. Черноморцы на равных бились с «Йокеритом», но в итоге все же уступили – 3:4, героически сравняв, было, счет в меньшинстве, но тут же пропустив решающую шайбу в неравных составах.

А на Востоке вчера сразу три матча закончились всухую. Особенно удивила «Сибирь», которая разнесла «Авангард» 3:0! Новосибирцы уже всерьез претендуют на попадание в плей-офф.

Опомнился, наконец, и «Салават Юлаев», разгромив 5:0 «Куньлунь». Дубль на счету Хартикайнена, ударная тройка уфимцев снова в деле. Кроме того, в этом матче случились сразу две драки. И если новичок «Салавата» Максим Рыбин, переехавший в Уфу из Череповца, на равных провел бой с Лукасом Локхартом, то Станиславу Гарееву пришлось принять в голову несколько увесистых ударов от Майкла Латта.

Ну и «Барыс» начав матч с «Трактором» с гола в меньшинстве довел свое преимущество до 3:0. Однако 8-е место в таблице конференции челябинцы за собой пока сохраняют.

А вот «Нефтехимик» от него все дальше. В пятницу нижнекамцы проиграли еще и «Словану» – 1:3…

Будет ли сенсация в субботу?

В КХЛ сегодня пройдет всего один матч. И в нем главный аутсайдер КХЛ «Адмирал» примет во Владивостоке маститый, но уже порядком подуставший от перелетов СКА. Тут возможен сюрприз!

Но забегать вперед не будем. Лучше обсудим первую победу нашей сборной на чемпионате мира.

Наш обозреватель Владислав Домрачев выделил в нем защитника ЦСКА Александра Романова, который набрал в матче с датчанами 3 (1+2) очка и был признан лучшим игроком матча.

А вот Дмитрий Пономаренко считает, что 4:0 с Данией – это очень скромно. Да и удалений было слишком много – 26 минут, так что бурных аплодисментов сборная России за него не заслужила.

Павел Лысенков познакомил нас поближе с форвардом сборной Швейцарии Филиппом Курашовым, который сделал дубль в ворота Канады. Хотя для сенсации этого оказалось мало. Кленовые победили 3:2. Парень родился и вырос в Швейцарии. Но вообще Филипп – с русскими, если точнее, мытищинскими корнями – знакомьтесь!

Новые заметки о молодежном чемпионате мира вы без труда найдете на сайте «Советского спорта». Продолжаем следить и за чемпионатом КХЛ до новогодней паузы. Так, что не прощаемся!