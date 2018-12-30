Знарок влияет на Подколзина, а Капризов летит в Новокузнецк. Все о хоккее

Хоккей 30 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – об инциденте на молодежном чемпионате мира после нелегкой победы россиян и не менее трудном успехе СКА во Владивостоке.

Сборная России одержала вторую победу на молодежном чемпионате мира – 2:1 над чехами. Причем, оба гола россияне забили в меньшинстве, да и курьезный гол пропустили, обороняясь в неравных составах. Подробнее обо всех деталях этого матча вы можете узнать в репортаже нашего обозревателя Владислава Домрачева.

А Дмитрий Пономаренко опять пожурил сборную за излишнюю осторожность в концовке. Когда наши так прижались к воротам, стремясь сохранить победный счет, что едва не пропустили на последних секундах встречи.

Но самое интересное случилось после сирены, во время послематчевого рукопожатия, которое увы, оказалось за рамками телетрансляции «Матч ТВ». Там наш Василий Подколзин обменялся ударами с чехом Якубом Лаутой. Вот подробный разбор видео этого эпизода от Дмитрия Пономаренко.

Чувствуется присутствие в сборной России Олега Знарка, который будучи тренером СКА и национальной команды ничего и никогда соперникам не спускал. В том числе и на рукопожатиях после окончания серий Кубка Гагарина…

Кстати, о СКА. Как я и предполагал накануне армейцам очень тяжело дался матч во Владивостоке. Еще в середине третьего периода они «горели» 0:2, но… Возвращаются в Санкт-Петербург с очередными двумя очками, благодаря дублю Давида Рунблада и победному голу Наиля Якупова.

– Очень много борьбы, очень много столкновений. Пропустили голы, потом надо было догонять и спасать. С честью вышли из этого положения, – только и смог выдохнуть на пресс-конференции главный тренер СКА Илья Воробьев.

Для питерцев хоккейный год закончен. Но в воскресенье в КХЛ пройдет еще восемь новых матчей!

15.00* Трактор – Куньлунь

15.00 Ак Барс – Нефтехимик

16.00 ХК Сочи – Спартак

17.00 Локомотив – Динамо Мн

17.30 Авангард – Барыс

17.30 ЦСКА – Торпедо

18.00 Динамо Р – Динамо М

19.00 Слован – Йокерит

*время московское

Смогут ли и московские армейцы закончить год на мажорной ноте? Владислав Домрачев перед матчем пообщался с лидером ЦСКА Кириллом Капризовым.

И тот признался, что полетит на Новый год в родной Новокузнецк. Болельщики «Кузни», встречайте! Но отпрашиваться с последнего матча и не думал. Хотя, между нами, длинная скамейка московской команды это вполне позволяет.

Московским динамовцам надо обживаться не только в новом дворце, где они начнут выступать с 4 января (все билеты на матч с «Автомобилистом» уже проданы), но и на пятом месте в турнирной таблице Запада. А для этого нужно брать очки в Риге, продлив победную серию.

У «Спартака» в воскресенье – двойная мотивация. Хочется вновь обойти бело-голубых. А тут еще и матч с таким же принципиальным соперником – ХК Сочи, битва за 4 очка…

Так что следующий наш выпуск полностью посвятим последним матчам КХЛ в уходящем году. До встречи!