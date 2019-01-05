Шипачев забивает исторический гол, а ЦСКА спасает чудо! Все о хоккее

Хоккей 05 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» – о самых ярких событиях на новоселье московского «Динамо» и других матчах чемпионата КХЛ.

Если говорить об интриге в отдельно взятом матче, то, пожалуй, в эту пятницу никто не переплюнул чудесное спасение ЦСКА в Подольске. Казалось, армейцам не избежать второго поражения от «Витязя» в этом сезоне. Уступая 0:1 они сняли голкипера за 70 секунд до конца третьего периода. Забей подмосковная команда в пустые ворота, все было кончено. Но Константин Окулов спас армейцев, атака продолжалась и за 2 (!!!) секунды до сирены ЦСКА счет сравнял. А еще через минуту отпраздновал гол в овертайме – 2:1.

Все об этой драме на льду и ее главных героях – в репортаже нашего обозревателя Владислава Домрачева.

Точно также, на последних секундах решилась и судьба матча в Ярославле. Вот только там форвард «Локомотива» Брэндон Козун за 19 секунд до конца третьего периода реализовал большинство и принес своей команде победу – 2:1, притормозив рижан, продолжающих бороться за место в плей-офф.

Ну а в Москве состоялась долгожданная презентация новой арены московского «Динамо». И для новоселья первый матч бело-голубых в Петровском парке оказался просто идеальным.

Во-первых, со счетом 2:0 был повержен лидер Востока «Автомобилист».

Во-вторых, первую и теперь уже историческую шайбу на новой арене записал на свой счет лидер «Динамо» Вадим Шипачев.

В-третьих, Иван Бочаров сделал «сухарь», что «Автомобилист» допускает в этом сезоне своим соперникам крайне редко.

В-четвертых, бело-голубые вновь обошли «Спартак» в турнирной таблице…

В общем, знаковых моментов хватало. И игроки хозяев были в отличном настроении, в чем вы можете убедиться, прочитав репортаж Дмитрия Пономаренко об этом матче.

А заодно узнать от Владимира Крикунова – по каким причинам некоторые его игроки пропускают матчи. А от Андрея Мартемьянова – почему его команда постоянно проигрывает после пауз в чемпионате?

С таким же «сухим» счетом 2:0 СКА спокойно расправился с минчанами, а «Северсталь» - со «Слованом», что позволило череповчанам уйти с последнего места в турнирной таблице Запада.

Не получилось борьбы и в третьем по счету Зеленом дерби. Уфимцы снова уступили вчистую – проиграли два первых периода с общим счетом 0:3 (две передачи на счету Даниса Зарипова) и только в последней двадцатиминутке сгладили очередное поражение одной-единственной шайбой престижа – 1:3.

«Трактор» вышел на лед с траурными повязками, отказавшись от всех развлекательных программ во время матча. Но это не помешало челябинцам уверенно обыграть «Амур» - 3:0.

Эту скорбную эстафету – дань трагедии, случившейся в Магнитогорске в канун Нового года – примет сегодня «Металлург», который встречается дома с «Торпедо». Взрыв в жилом доме, погибли люди… Хоккеисты – такие же жители своей области. Они не могут оставаться в стороне от общего горя.

Всего в субботу пройдет пять матчей.

10:00 Куньлунь – Адмирал

15:00 Металлург – Торпедо

17:00 ХК Сочи – Барыс

17:30 Нефтехимик – Авангард

17:30 Спартак – Сибирь.

Продолжаем пристально следить за матчами КХЛ на сайте «Советского спорта».