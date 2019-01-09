Квартальнов издевается над ЦСКА, а СКА унижает «Автомобилист». Все о хоккее

Хоккей 09 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» - об очередном поражении ЦСКА в матче с «Локомотивом» и крупном поражении «Автомобилиста» на Урале.

Скажу честно, я ни за что бы не угадал счета матчей обоих армейских клубов. ЦСКА ехал в Ярославль за реваншем, помня о поражении от команды Дмитрия Квартальнова на старте сезона в Москве – 1:3.

Но что сделал главный тренер «Локомотива», не так давно возглавлявший армейскую команду и доходивший с ней до финала Кубка Гагарина? Квартальнов показал, что прекрасно знает, как действовать против лидера чемпионата.

Ярославцы «засушили» игру по максимуму, и все решила их единственная шайба – 1:0. Это поражение уже само по себе – чувствительная пощечина команде Игоря Никитина. Ведь подтекст отношений наставника «Локомотива» с бывшим клубом не спрячешь. Но самое главное – что это был за гол!

Степан Санников забил его в меньшинстве, выцарапав шайбу на синей линии у защитника ЦСКА и легко убежав «1 на 1» с Ильей Сорокиным. Единственный гол и в меньшинстве. Вот это уже форменное издевательство.

Однако в этом матче была хотя бы равная борьба. А вот то, что сотворил СКА с лидером Востока «Автомобилистом» - совсем из другой оперы. В ноябре мы удивлялись, что уральцы крупно уступили питерцам в Санкт-Петербурге – 2:5.

Но вот соперники встретились уже в Екатеринбурге. И что же? 6:0 в пользу гостей! Не забивал в составе СКА только тот, кто пасовал или был в запасе. Все звенья отметились голами. Лидер такого позора дома позволять не должен. Тем более в матчах с принципиальным соперником.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов взял всю вину за поражение на себя и пообещал наладить большинство. Поверим, но проверим в следующих матчах!

«Салават Юлаев» опять не разочаровал своих поклонников – 13 шайб за два матча! И пусть соперники с Дальнего востока не самые сильные, во вторник со счетом 7:4 был повержен «Куньлунь». Зато на этот раз сразу две пятерки проявили себя во всей красе. Дубли на счету Тему Хартикайнена и Петра Хохрякова. Кстати уж, два гола записал на свой счет и американский новичок китайского клуба Сэм Лофквист. В равных-то составах гости хозяевам не уступили. Но уфимцы при этом еще и большинство реализовали трижды!

Нельзя не отметить и очередную победу московских динамовцев над «Йокеритом» - 3:2. Ведь она уже третья по счету в этом сезоне и 10-я кряду в КХЛ. Какой-то фантастический результат, при том, что финский клуб входит в тройку сильнейших на Западе.

Кстати, точно с таким же счетом (3:2) «Северсталь» одолела рижан. Правда, уже в овертайме. И вот там решающие шайбы также забросили бывшие форварды бело-голубых! Сравнял счет на последней минуте третьего периода Дмитрий Марковин. А победную шайбу в дополнительное время забросил Александр Петунин, который еще в декабре числился в «Динамо», но в состав попадал нечасто.

Ну а победу минскому «Динамо» над «Слованом» принес хет-трик американского форварда Куинтона Хаудена – 5:3. Похоже, что именно словацкий клуб займет последнее место на Западе.

Ну а мы идем дальше. Ведь в среду в КХЛ состоятся три интересных матча!

17.00 Трактор – Ак Барс

19.30 Спартак – Нефтехимик

19.30 Авангард – Витязь

Действующий чемпион отправится в гости к «Трактору», который полон решимости отстоять восьмое место на Востоке. А «Спартак» сразится с «Нефтехимиком» Вячеслава Буцаева, вкусившим накануне радость первой победы. Матч «Авангарда» с «Витязем» тоже по-своему принципиальный – оба клуба борются за свои места в таблице. «Ястребы» - за второе на Востоке, куда метит «Барыс». «Витязи» - за восьмое на Западе, на которое претендуют рижане.

Продолжаем следить за матчами КХЛ. А пока предлагаю вам подключиться к обсуждению неожиданного предложения, с которым Павел Лысенков обратился к КХЛ.

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