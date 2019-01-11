Шестеркин выходит в лидеры КХЛ, а Бобровский конфликтует в НХЛ. Все о хоккее

Хоккей 11 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» - о крупной и «сухой» победе СКА над «Локомотивом» и других ярких событиях в мире хоккея.

«Локомотив» в двух матчах отсиживался в обороне и победил «Слован» и ЦСКА с минимальным счетом 1:0. Но против СКА этот номер не прошел! Во втором периоде армейцы трижды поразили ворота Ильи Коновалова и отправили молодого голкипера на лавку. Итоговый счет – 4:0. Дубль на счету Наиля Якупова. При этом сами питерцы не пропустили. И этот «сухарь» стал уже восьмым в нынешнем сезоне для их голкипера Игоря Шестеркина. По этому показателю он – лидер сезона в КХЛ.

Эта победа прописала СКА в плей-офф, а также позволила выйти на второе место в общей таблице чемпионата. От ЦСКА питерцев отделяет всего два очка.

В руководстве «Салавата», похоже, собираются затевать перестройку. А команда, словно опомнившись, одержала дома уже три победы кряду. Правда, в матче с рижанами уфимцы заставили своих поклонников хвататься за сердце, когда за 17 секунд в конце первого периода легко расстались с преимуществом в две шайбы.

В итоге счет 2:2 сохранился до овертайма, но в нем точный бросок лучшего снайпера команды Антона Бурдасова принес два очка хозяевам – 3:2 ОТ.

В Астане «Куньлунь» преподнес неприятный сюрприз «Барысу», обыграв казахстанцев, рвущихся в лидеры Востока, 3:1. Героем встречи стал нападающий с китайскими корнями Брэндон Ип, оформивший в этой встрече дубль. В этом сезоне на счету 33-летнего форварда был еще и хет-трик.

С таким же счетом, 3:1, «Адмирал» обыграл дома «Амур». Два дальневосточных клуба сейчас замыкают турнирную таблицу Востока. И эта победа сократила отставание «моряков» от «тигров» до двух очков. Но на плей-офф они оба давно уже не рассчитывают.

В пятницу в КХЛ пройдет еще семь матчей.

15.30* Сибирь – Северсталь

17.00 Металлург – Динамо Мн

17.00 Салават Юлаев – ХК Сочи

19.00 Торпедо – Автомобилист

19.30 Ак Барс – Динамо М

19.30 ЦСКА – Трактор

20.30 Слован – Витязь

* - время московское

Посмотрим, как выступят лидеры. ЦСКА – дома, а «Автомобилист» - в Нижнем Новгороде. Упорная битва ожидается и в Казани, где «Ак Барс» встретится с московским «Динамо». Ну а «Салават Юлаев» проведет спаренный матч против ХК Сочи.

Тем временем женская сборная России обыграла швейцарок в четвертьфинале на молодежном чемпионате мира (2:1 бул.). Насколько тяжело нашим досталась эта победа – читайте в репортаже Дмитрия Пономаренко.

Ну а в полуфинале россиянок ждут канадки. Матч в субботу. В другом полуфинале встретятся сборный США и Финляндии.

Виталий Славин, тем временем, решил разобраться – почему на Матче звезд КХЛ иностранцев больше, чем россиян? Вот результаты его исследования.

А Павел Лысенков разбирается в конфликте «Коламбуса» с Сергеем Бобровским, которого отстранили от участия в матче без внятных причин.

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