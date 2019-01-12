Шипачев отметил вызов на Матч звезд КХЛ красивым голом в Казани! Все о хоккее

Хоккей 12 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» – о трудной победе бело-голубых над «Ак Барсом», крупном успехе ЦСКА и других ярких событиях в КХЛ.

Начнем, разумеется, с армейцев, которые устроили «Трактору» в Москве форменный разгром – 6:0. В этом матче ЦСКА был сильнее соперника во всем, как и подобает лидеру чемпионата. Свою 20-ю шайбу в сезоне забросил Кирилл Капризов, по дублю сделали Грег Скотт и Константин Окулов. А у голкипера Ильи Сорокина – седьмой «сухарь» в сезоне. И он еще может потягаться с голкипером СКА Игорем Шестеркиным, у которого «сухих» матчей восемь.

Кстати, именно о трудной судьбе в КХЛ Шестеркина задумался наш обозреватель Виталий Славин, посвятив ему свою колонку.

Все остальные поединки прошли в упорной борьбе. Московские динамовцы отправились в гости к действующему чемпиону. В Казани бело-голубые побеждали четыре года назад, но вот на этот раз довольно легко вышли вперед 3:0, благодаря голу Вадима Шипачева и дублю Владимира Брюквина. А вот удержать победный счет оказалось куда сложнее. Во второй половине встречи «барсы» ощетинились. Итог – 3:2. И, кстати, это 250-я победа голкипера бело-голубых Александра Еременко в КХЛ. А любопытные подробности этого матча в репортаже Дмитрия Пономаренко.

Кстати, один из лучших бомбардиров КХЛ Вадим Шипачев в день матча получил приглашение на Матч звезд КХЛ в Казани и отметил это 2 (1+1) очками на «Татнефть Арене».

В матче «Салавата» с ХК Сочи было забито аж девять голов, но судьба матча решилась только в овертайме – 5:4. Уфимцы также вели 3:0, черноморцы умудрились совершить мощный камбэк… Однако в овертайме все опять решил точнейший бросок Антона Бурдасова, которым хозяева реализовали большинство на 65-й минуте. Антон два дня подряд забивает победные голы в дополнительное время.

С таким же счетом, только уже в пользу гостей, завершился и матч в Новосибирске – 4:5. Для хозяев встреча сложилась драматично. На протяжении трех периодов они догоняли «Северсталь» и на 57-й минуте, наконец, счет сравняли. А на 58-й череповчане вновь вышли вперед! Кстати, у команды Андрея Разина это уже третья победа кряду. Удачное начало года.

Подробное интервью у защитника «Северстали» Ильи Хохлова о том, что сейчас творится в Череповце взяла наш корреспондент Елена Кузютина.

«Автомобилист», похоже, вновь забуксовал в новом году. Три поражения в четырех январских матчах! И если фиаско в битвах со СКА и московским «Динамо» объяснимы, хотя и не простительны. То проигрыш «Торпедо» - 2:3, уже из другой серии. Возможно, это связано с тем, что в заявку после 0:6 от СКА не попал лидер уральцев Найджел Доус. Если такая воспитательная мера и была, то она явно себя не оправдала.

Продолжаем следить за чемпионатом КХЛ, который выходит на финишную прямую. Оставайтесь на острие хоккейных событий вместе с обозревателями «Советского спорта»!