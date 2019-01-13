Гулявцев снова в игре, а вот у призеров МЧМ в КХЛ проблемы. Все о хоккее

Хоккей 13 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - о смене тренера в «Амуре», отчаянной битве россиянок на женском МЧМ и судьбе талантливых юниоров в КХЛ.

В КХЛ в субботу матчей не было. А вот громкая новость случилась! Главный тренера «Амура» со вчерашнего дня уже не Николай Борщевский, а Александр Гулявцев, начинавший этот сезон в должности наставника «Северстали», но покинувший в ноябре череповецкий клуб. В штаб Гулявцева войдут Павел Торгаев и Александр Юдин.

Интересно, что Борщевский при этом не покинул хабаровский клуб, а, напротив, стал его вице-президентом. Ситуация несколько анекдотическая: типа, не получилось тренером, иди в руководители. Но дальневосточникам виднее, как вывести свою команду на более высокие места в турнирной таблице.

В заключении скажу, что все эти клубные метаморфозы произошли в день рождения Борщевского, которому 12 января исполнилось 54 года. Поздравляем и желаем успехов на новом поприще!

Ну а на молодежном чемпионате мира среди женщин, едва не грянула сенсация. Россиянки были очень близки к тому, чтобы обыграть Канаду в полуфинале. Но вместо этого схлопотали удаление в самой концовке третьего периода и пропустили решающую шайбу в овертайме – 3:4. Подробности этой встречи в репортаже Владислава Домрачева.

В воскресенье утром наши поборются с финками за бронзу. Но как бы не завершился этот матч, главное, что мы начали играть на равных с фаворитами – Канадой и США, которые еще недавно считались недосягаемыми.

Дмитрий Пономаренко в это время проследил судьбу бронзовых призеров мужского МЧМ в КХЛ. И пришел к выводу, что нашей лиге нужна законодательная реформа, чтобы обеспечить талантливых юниоров достойной практикой.

А Владислав Домрачев продолжил тему молодых российских вратарей в нашей лиге.

В воскресенье в КХЛ пройдет сразу 12 матчей! То есть сыграют фактически все клубы КХЛ, кроме «Ак Барса», уже отправившегося на сборы в ОАЭ.

10.00* Адмирал – Локомотив

10.00 Амур – Северсталь

10.00 Куньлунь – Йокерит

13.30 Сибирь – Салават Юлаев

14.00 Барыс – ХК Сочи

15.00 Металлург – Нефтехимик

17.00 Авангард – Спартак

17.00 Торпедо – Динамо М

17.00 СКА – Витязь

17.00 ЦСКА - Динамо Мн

18.00 Динамо Р – Трактор

19.30 Слован – Автомобилист

* - Время московское.

А это значит, что новостей будет много! Продолжаем следить за чемпионатом КХЛ. Оставайтесь на острие хоккейных событий вместе с обозревателями «Советского спорта»!