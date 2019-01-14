Вчера СКА вновь продемонстрировал бездну между клубами КХЛ. Все о хоккее

Хоккей 14 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – о 20 победе кряду питерских армейцев над «Витязем», двух хет-триках в одном матче и других событиях КХЛ.

В воскресенье фавориты взяли верх почти во всех своих встречах.

ЦСКА без проблем разобрался с минчанами 3:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу в КХЛ. Голами отличились сразу три звена армейцев. А у Ларса Юханссона – восьмой «сухарь» в сезоне, он догнал лидера по этому показателю – питерца Игоря Шестеркина.

Но еще больше радует такт, что в составе армейцев вновь вышел на лед лучший защитник МЧМ-2019 Александр Романов. Достойной смене поколений в московском клубе посвятил свою колонку Владислав Домрачев.

Два очка в матче с «Витязем» спокойно взял и СКА, забросив две шайбы в самом дебюте встречи. А ее героем стал лучший бомбардир КХЛ Никита Гусев, набравший еще 2 (1+1) очка. Сейчас на его счету уже 59 турнирных баллов.

Трудно поверить, что в современном хоккее на элитном уровне такое возможно, но СКА одержал над «Витязем» в КХЛ уже 20 побед кряду! А ведь подмосковный клуб – далеко не аутсайдер. Он сейчас успешно бьется за место в плей-офф. Какая же все-таки у нас пропасть между середняками и олигархами. В нее лучше не заглядывать, слишком о многом задуматься заставляет…

Немного поправил свои дела в таблице и «Автомобилист», разгромив 6:3 «Слован», уральцы сохраняют статус лидеров Востока, пропустив обоих армейцев вперед в общей таблице чемпионата.

«Спартак» отправился в гости к «Авангарду» за реваншем, не преуспел и уступил ему во второй раз за семь дней. Было 0:4, стало 1:3. Слабый прогресс, особенно, если учесть, что канадский «ястреб» Тэйлор Бек в обоих этих матчах отметился дублем. Впрочем, у красно-белых сейчас проблемы с лидерами. Лучший бомбардир команды Александр Хохлачев получил травму в предыдущей встрече с «Нефтехимиком», а основной голкипер Юлиус Гудачек никак не восстановится после гриппа.

О самых интересных событиях вокруг этой встречи читайте в репортаже Дмитрия Пономаренко.

А вот московское «Динамо» своих болельщиков вновь порадовало боевой победой над «Торпедо» - 3:1. Латвийский форвард Микс Индрашис так удачно вписался в ударное звено бело-голубых, что за два матча набрал четыре очка! А словацкий защитник Михал Чайковски показал, что кулаки у него куда крепче, чем головы у нижегородских форвардов. Учитывая, что у «Динамо» еще и известный боец Виталий Меньшиков в составе… С бело-голубыми в этом сезоне лучше не сориться!

Динамовцы, утвердившись на пятом месте в таблице Запада, постепенно отрываются от преследователей. Но вот приблизиться к впереди идущему «Локомотиву» им не удалось.

Ярославцы во Владивостоке обыграли «Адмирал» - 4:2. Счет в меньшинстве открыл их лидер Андрей Локтионов, вернувшийся в состав после месяца, проведенного в лазарете. Однако куда больше радовался своей заброшенной шайбе герой недавнего МЧМ, 19-летний Кирилл Слепец. Ведь это был его первый гол в КХЛ. С почином!

Сергей Мозякин оформил дубль в ворота «Нефтихимика». И принес «Магнитке» уже восьмую победу кряду.

Новому главному тренеру «Амура» Александру Гулявцеву в дебюте выпала встреча со своей бывшей командой - «Северсталью». Отпраздновать победу ему не удалось. Но и в накладе наставник не остался – взял очко, поскольку матч закончился буллитной перестрелкой – 3:2.

Победу череповчанам принес Алексей Михнов, который отличился голами и в игре, и в серии штрафных. Эксклюзивное интервью с опытным форвардом взяла наш корреспондент Елена Кузютина.

В нем он рассказал, что из себя представляет чемпионат Румынии, в котором Алексей начал нынешний сезон. И где сейчас продолжают выступать многие известные российские игроки.

«Йокерит» и «Куньлунь» обменялись хет-триками. Высочайшую результативность продемонстрировали финн Сакари Маннинен и американец из китайского клуба Шор Дрю. Но победу в Шанхае отпраздновали в итоге гости – 5:3.

А вот «Салавату» не удалось взять верх над «Сибирью» - 2:4, хотя лидер уфимцев Линус Умарк и открыл счет в этом матче.

В понедельник – передышка. А во вторник нас ожидает лавина новых встреч! Продолжаем следить за чемпионатом КХЛ. Оставайтесь на острие хоккейных событий вместе с обозревателями «Советского спорта».