Сборная сыграла этап Евротура. Но теперь у клубов КХЛ проблемы

Хоккей 10 февраля 2019 21:15 Источник: «Советский спорт»

«Локомотив», московское «Динамо» и «Авангард» пострадают из-за сборной и календаря КХЛ.

Сборная России завершила выступления на шведском этапе Евротура матчем в воскресенье в 14:00 по Москве. После игры несколько часов хоккеистам понадобилось на сборы, а затем они разъехались в расположение своих клубов.

Теперь взглянем на календарь КХЛ. 11 февраля в дорогой лиге запланировано 8 матчей. 12 февраля – всего три, но и о них мы также поговорим. Завтрашний игровой день нас привлек тем, что московскому «Динамо» предстоит в дерби разобраться со «Спартаком» и ответить на вопрос, кому нужнее пятое место на Западе, а «Локомотиву» – базовому клубу сборной на третьем этапе Евротура – придется оборонять третью строчку в конференции в Минске.

Полторы недели назад только ленивый не поругал ФХР за массовый вызов игроков Ярославля в сборную России перед плей-офф, а также за предоставленную возможность хоккеистам СКА и ЦСКА спокойно готовиться к решающим матчам в КХЛ. Окей, мы это пережили, ибо с несправедливостью в нашем хоккее приходится сталкиваться часто. Хотя со стороны такое решение ФХР выглядит, мягко говоря, не совсем красиво.

Но странно, что никто из журналистов не спросил у главного тренера национальной команды Ильи Воробьева или ее «лидера» Романа Ротенберга, кого завтра «Локомотиву» ставить на матч с минским «Динамо». Наставник ярославцев Дмитрий Квартальнов вряд ли бросит в бой тех шестерых, кто выступал на Евротуре. В «Локомотиве» вообще трепетно относятся к физическому состоянию своих хоккеистов. Но одно дело, когда тренерский штаб проводит ротацию, другое – когда выступления игроков за сборную России не дают выставить оптимальный состав на важный для тебя матч. Железнодорожникам никто не гарантировал третье место в конференции, его еще придется завоевать. И очень жаль, если «в интересах сборной» самобытная команда из Ярославля потеряет очки в Минске. Это попросту будет несправедливо.

Теперь о московском «Динамо». В этой команде есть Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, а за ними – почти пустота. Эти двое тащат бело-голубых весь сезон. И ФХР хочется задать ровно тот же вопрос – что завтра делать «Динамо»? Какой состав выставлять на игру? Без Шипачева и Кагарлицкого это совсем другая команда, а проигрывать «Спартаку», который всего на один балл отстает от парней Владимира Крикунова, в «Динамо» точно не хотят. Мы уверены, оба выйдут завтра на лед, но вопрос – в каком состоянии. На Евротуре они провели все три матча.

«Спартак» также пострадает – Анатолий Никонцев играл за сборную в Стокгольме. Но сравнивать его роль с ролью Шипачева и Кагарлицкого в «Динамо» даже неудобно. Не забываем, что в составе россиян на ЕХТ был и динамовец Андрей Миронов.

Аналогичная ситуация в «Авангарде». Ястребам 12 февраля предстоит сыграть во Владивостоке. Жаловаться на разницу во времени с Дальним Востоком – моветон, «Амур» и «Адмирал» очень давно в нашей лиге, чтобы на это обращать внимание. Но когда лидерам омичей придется лететь в часовой пояс +7 от Москвы из Стокгольма (-2 от российской столицы), чтобы побороться за важные очки – такое не заметить попросту нельзя. «Авангарду» очень нужна победа над «Адмиралом», потому что теоретические шансы на второе место в Восточной конференции остаются. Те плюшки, которые Омск получит, обойдя «Барыс» – понятны. Когда есть возможности уйти от встречи в первом раунде плей-офф с «Магниткой» или «Салаватом Юлаевым» – за них нужно цепляться. Без Игоря Бобкова, Ильи Михеева, Дениса Зернова и Сергея Шумакова переиграть «Адмирал» будет чрезвычайно сложно.

КХЛ и так часто пинают за кардинально разные возможности клубов. Но когда в расстановку сил вмешивается ФХР – давая отдыхать одним хоккеистам и заставляя других играть три матча за три дня – это откровенно расстраивает. Если московское «Динамо» пропустит вперед «Спартак», а «Локомотив» оступится в Минске, то в этих командах быстро найдут виноватых. Достанется и ФХР, и КХЛ с ее несуразным календарем.