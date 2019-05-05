Сегодня — чехи, а дальше — чемпионат мира. Страшно? Нам — да!

Это матч вполне можно назвать генеральным прогоном перед стартом чемпионата мира. Уже в ближайшую пятницу нашим предстоит сражаться с норвежскими лесорубами. Страшно? Если так продолжать играть в неравных составах, то да.

Я не боюсь зацикливаться на этом элементе игры, так как он ключевой. От перестановок в звеньях недолго сойти с ума, бригады большинства можно упаковать пятью нападающими, а бригады меньшинства пятью защитниками, но если в последнем матче против финнов забивать ноль в большинстве и пропускать три в меньшинстве, то возникает резонный вопрос: это вообще что?

Илье Воробьеву, да и не только ему, а вообще любому тренеру нашей сборной вне зависимости от фамилии не позавидуешь. Хуже этой работы - только быть главным тренером футбольного «Спартака». Сожрут тебя рано или поздно. Начнет руководство, продолжат игроки, а доедят болельщики - тут уж как сложится, но результат будет все равно один. Слопают.

У Воробьева ядерный по крутизне состав и есть опасения в том, что он максимально продуктивно сможет его использовать. С другой стороны, те же сложности он бы мог испытывать, если бы состав был слабый. Все-таки не будем забывать про сенсационный первый раунд плей-офф НХЛ, подаривший национальным сборным целый ряд мощных кадровых усилений. Не отказываться же от таких подарков!

Нет в жизни счастья. Где его взять? В разумном балансе звеньев и пар защитников на поиск которого у штаба сборной России остается чуть менее недели. Не думаю, что потенциальное поражение в сегодняшней игре вгонит команду в панику и смятение - там все-таки не мальчики собрались, но уверенно победить и спокойно готовиться к старту чемпионата было бы весьма кстати.

«Советский спорт» проведет для вас текстовую трансляцию этой встречи.

Евротур.

Чешские игры

19:00 мск Чехия - Россия (Матч ТВ)

Состав звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии выглядел так:

«Белые»: Сергачев – Нестеров, Григоренко– Малкин – Кучеров.

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов.

«Красные»: Хафизуллин – Елесин, Гусев– Анисимов – Дадонов.

«Зеленые»: Блажиевский— Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников.

Вратари: Василевский, Сорокин.