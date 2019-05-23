У США нет шансов. Россия точно пройдет дальше - Советский спорт
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23 мая 2019 13:03Хоккей

У США нет шансов. Россия точно пройдет дальше

Команда Ильи Воробьева уже одной ногой в полуфинале. В рубрике «Советский спор» мы объясняем, почему Россия должна выиграть у США.

Семь побед подряд, чудо-связка Никиты Гусева и Никиты Кучерова, проснувшийся Александр Овечкин, лучший вратарь турнира, шикарный состав – это список причин, почему Россия должна сегодня без проблем обыграть США. Вы можете выбрать любую и не ошибетесь.

Самая главная проблема для американцев – сборная России не является просто коллективом с набором звезд. Эти парни успели стать командой на групповом этапе. У россиян все в порядке с психологией. Американцам не стоит надеяться на то, что соперник решит сыграть четвертьфинал спустя рукава. В группе Россия обыграла в две шайбы Латвию, остальные были биты крупнее. Никакой недооценкой соперника тут и не пахнет. На четвертьфинал российские звезды также настроятся как надо.

Американцы небезгрешны в обороне. Сложно сказать, как они собираются бороться с Кучеровым и Гусевым. У этих парней на турнире проходит более-менее все: передачи с переводом на другой фланг стали настоящим кошмаром для соперников россиян в группе. Нет причин, почему это вдруг перестанет работать на стадии плей-офф. Гусев и Кучеров обладают достаточным мастерством, чтобы создавать для себя моменты в матче с США.

Андрей Василевский – еще один человек, который позволит России одержать победу. Это лучший голкипер турнира. Василевский совершенно точно займет место в воротах в матче с США. Он способен не только отражать множество бросков. Андрей может простоять половину периода, а затем выдать гениальный сэйв. Даже если россияне вдруг упрутся в оборону или голкипера соперника, у США не будет шанса наказать команду Воробьева только из-за того, что ее вратарь замерз.

Состав россиян выглядит крепче, монолитнее и сыграннее. В нем собрались не только мастера высокого уровня, но и люди, которые на своем веку повидали все: победы в кубках Стэнли и Гагарина, чемпионаты и кубок мира, Олимпийские игры. Они вряд ли развалятся под давлением, которое сейчас оказывается на ребят. Хоккеисты покажут все, на что они способны. Никакие внешние факторы этого сделать не помешают.

У США крайне мало шансов на борьбу за медали на этом турнире. Этот коллектив слабее России во всех линиях. Именно коллектив – американцев сложно назвать командой на этом турнире. А против них будет биться именно команда, которая идет за золотом.

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