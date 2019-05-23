Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильны

Пожалуй, США – самый нежеланный соперник для России на стадии четвертьфинала. Команде Ильи Воробьева могли попасться немцы, финны или даже канадцы, на которых у россиян всегда отличный настрой. С Германией, Финляндией и Канадой Россия выглядела бы безусловным фаворитом. С Америкой все иначе.

Команда Джеффа Блэшилла забита звездами под завязку. Если соперник и превосходит американцев по качеству состава, то совсем чуть-чуть. В этой команде не откровенных пассажиров. США собрали самую сильную сборную за всю историю, если говорить именно о чемпионатах мира. Эти парни не испугаются Никиты Кучерова или Александра Овечкина. Они постоянно бьются против них в НХЛ – и нередко выигрывают.

Да, у американцев возникли проблемы на групповом этапе. Никто не ждал, что эти монстры займут четвертое место, а также без шансов уступят Канаде. Сложно объяснить проблемы США, поскольку мы не находимся внутри команды. Но самый явный ответ – проблемы с мотивацией. Американцы прекрасно понимали, что они выйдут из группы, а настоящий чемпионат мира начнется только в плей-офф. Поэтому особо и не лезли из кожи вон. США могут устроить сопернику неприятный сюрприз, преобразившись именно в матчах на вылет.

Тем более, североамериканские команды всегда умели играть именно в плей-офф. У них это в крови. Сложно представить, что Патрик Кейн и компания выйдут на лед без жажды крови и стремления к победе. Русские – отличный раздражитель для любого хоккеиста этой сборной. Тем более, когда есть риск остаться без медалей на турнире, где ты считался фаворитом. Игроки США достанут из себя все.

Кстати, о Кейне. У него уже 10 очков, но мы писали, что Патрик не производит впечатления лидера команды. А он должен им быть. Кейн забросил всего две шайбы (для сравнения, в прошлом году к этому времени у него шесть голов). Такого мастера обязательно должно прорвать. Тренерский штаб прекрасно знает, что Патрика нужно обеспечить шайбой. Если он найдет возможности ею владеть, то России будет очень сложно остановить такого мастера. У россиян попросту нет топ-защитников, чтобы это сделать.

Несмотря на все проблемы, США – очень серьезный соперник, который вполне может обыграть российскую сборную. Их шанс в большой мотивации, а также в мастерстве лидеров. Кейн, Джек Айкел, Джонни Годро, Алекс Дебринкат еще не сказали своего слова на этом турнире. России будет чрезвычайно сложно сдержать американцев.

У США нет шансов. Россия точно пройдет дальше

«1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – США