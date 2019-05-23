Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильны - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 мая 2019 13:10ХоккейОхотников Степан

Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильны

США преодолеют проблемы группового этапа и подойдут к матчу в четвертьфинале с Россией во всеоружии.

Пожалуй, США – самый нежеланный соперник для России на стадии четвертьфинала. Команде Ильи Воробьева могли попасться немцы, финны или даже канадцы, на которых у россиян всегда отличный настрой. С Германией, Финляндией и Канадой Россия выглядела бы безусловным фаворитом. С Америкой все иначе.

Команда Джеффа Блэшилла забита звездами под завязку. Если соперник и превосходит американцев по качеству состава, то совсем чуть-чуть. В этой команде не откровенных пассажиров. США собрали самую сильную сборную за всю историю, если говорить именно о чемпионатах мира. Эти парни не испугаются Никиты Кучерова или Александра Овечкина. Они постоянно бьются против них в НХЛ – и нередко выигрывают.

Да, у американцев возникли проблемы на групповом этапе. Никто не ждал, что эти монстры займут четвертое место, а также без шансов уступят Канаде. Сложно объяснить проблемы США, поскольку мы не находимся внутри команды. Но самый явный ответ – проблемы с мотивацией. Американцы прекрасно понимали, что они выйдут из группы, а настоящий чемпионат мира начнется только в плей-офф. Поэтому особо и не лезли из кожи вон. США могут устроить сопернику неприятный сюрприз, преобразившись именно в матчах на вылет.

Тем более, североамериканские команды всегда умели играть именно в плей-офф. У них это в крови. Сложно представить, что Патрик Кейн и компания выйдут на лед без жажды крови и стремления к победе. Русские – отличный раздражитель для любого хоккеиста этой сборной. Тем более, когда есть риск остаться без медалей на турнире, где ты считался фаворитом. Игроки США достанут из себя все.

Кстати, о Кейне. У него уже 10 очков, но мы писали, что Патрик не производит впечатления лидера команды. А он должен им быть. Кейн забросил всего две шайбы (для сравнения, в прошлом году к этому времени у него шесть голов). Такого мастера обязательно должно прорвать. Тренерский штаб прекрасно знает, что Патрика нужно обеспечить шайбой. Если он найдет возможности ею владеть, то России будет очень сложно остановить такого мастера. У россиян попросту нет топ-защитников, чтобы это сделать.

Несмотря на все проблемы, США – очень серьезный соперник, который вполне может обыграть российскую сборную. Их шанс в большой мотивации, а также в мастерстве лидеров. Кейн, Джек Айкел, Джонни Годро, Алекс Дебринкат еще не сказали своего слова на этом турнире. России будет чрезвычайно сложно сдержать американцев.

У США нет шансов. Россия точно пройдет дальше

«1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – США

24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
22/05 22:00Футбол
Евгений Ловчев: Палыч отстоял имя тренеров старшего поколения. Спасибо ему!Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги финала Кубка России, назвал Баринова лучшим футболистом матча и предостерег предсказывать тульскому «Арсеналу» судьбу «Уфы».
22/05 16:30Футбол
Предусмотрительный «Спартак» и беззащитное «Динамо». Истекающие контракты в РПЛСоставы ряда клубов премьер-лиги летом могут измениться более чем на половину. Затянули с продлением контрактов «Оренбург», «Урал», «Динамо» и особенно «Арсенал», от которого в следующем сезоне могут остаться пять игроков.
22/05 12:15Футбол
О счастье Калачева, миттельшпиле и барочности. Колонка Отара КушанашвилиИзвестный шоумен – о полузащитнике «Ростова» Тимофее Калачеве, который завершил карьеру.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
22/05 14:30Хоккей
Да, это «Красная машина». Но гонка только начинается!Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о грандиозной победе сборной России над шведами.
22/05 09:00Футбол
«Многие фанаты «Крыльев» будут болеть против «Локо»Предстоящий финал Кубка России пройдет на нейтральном поле. О выезде в Самару мы расспросили менеджера по работе с болельщиками «Локомотива», который попросил не называть его фамилию, представившись Михаилом.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
23/05 09:55Футбол
«Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку»Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился последними новостями о громком бракоразводном процессе своей подзащитной с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
23/05 07:00Хоккей
Россия – США и еще три битвы первого дня плей-оффВ Братиславе и Кошице стартуют четвертьфиналы. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс важнейшего игрового дня.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/05 13:46Хоккей
Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019?Опубликованы ТВ-рейтинги прошлой недели. Список лидеров года среди спортивных трансляций возглавил матч чемпионата мира Россия - Чехия.
22/05 10:00Футбол
Илья Жигулев: Конфликт вокруг храма в Екатеринбурге «Уралу» не помехаСегодня в Самаре пройдет финал Кубка России «Локомотив» – «Урал». В составах обеих команд есть только один участник прошлогоднего кубкового финала, с которым мы и связались накануне игры.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
22/05 21:45Хоккей
В США собрались звезды, но там не видно команды. Все о будущем сопернике РоссииАмериканцы ехали на чемпионат мира в статусе главных фаворитов, но на групповом этапе разочаровали.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
Новости
14:24 Футбол «Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса
14:16 Футбол Пьер-Эмерик Обамеянг – о ситуации Мхитаряна: Это настоящий позор
14:12 Формула-1 Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
13:58 Футбол Зелимхан Бакаев: В сборной России мне будет непросто, там собраны сильные игроки
13:44 Футбол Исполком РФС снял с повестки дня вопрос о лимите на легионеров
13:37 Хоккей Алексей Бадюков: Сборная России обыграет команду США со счетом 4:1
13:36 Футбол Гурам Аджоев: Бакаев и Мирзов не боятся обыгрывать, мы уже забываем о такой красоте
13:27 Биатлон Российские биатлонистки могут принять участие в неделе моды
13:23 Футбол Модрич продлит соглашение с «Реалом»
13:22 Футбол Источник: Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом» 4 июня
13:15 Футбол Лапочкин получил положительную оценку за работу на финале Кубка России
13:15 Футбол Василий Кикнадзе: Работа с судьями? Доказательства на стол. Нет? Нечего языком молоть
13:02 Фигурное катание Дмитрий Алиев: Медведева взяла волю в кулак, у меня пока не получилось
12:53 Футбол Иван Обляков: Вызов в сборную России? Да просто порадовался и все
12:50 Футбол Почеттино согласился возглавить «Ювентус»
12:48 Футбол Комличенко: Вызов в сборную России – толчок в карьере, который придаст мне сил
12:47 Плавание Южная Корея пригласила КНДР принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта
12:29 Хоккей Сборная России сыграет в красной форме в ¼ финала чемпионата мира с США
12:23 Хоккей Владимир Вуйтек: Сборная США меня не впечатлила
12:19 Биатлон Анастасия Кузьмина: Решение об участии в эстафетах будет принято осенью
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика